Mamy 46 tys. 872 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, w tym jest 5177 ponownych zakażeń - podało w środę Ministerstwo Zdrowia.

We wtorek było z kolei 35 tys. 960 nowych, potwierdzonych zakażeń koronawirusem - podał resort.



Tydzień temu, 2 lutego, ministerstwo zdrowia poinformowało o 56 tys. 051 nowych, potwierdzonych zakażeniach koronawirusem.

Liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii wynosi 5 mln 271 tys. 016.

Mamy 46 872 (w tym 5 177 ponownych zakażeń) potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (6656), śląskiego (5250), wielkopolskiego (5224), kujawsko-pomorskiego (4222), pomorskiego (3425), dolnośląskiego (3395), łódzkiego (3381), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) February 9, 2022

Najwięcej nowych zakażeń z Mazowsza

Nowe przypadki pochodzą z województw: mazowieckiego (6656), śląskiego (5250), wielkopolskiego (5224), kujawsko-pomorskiego (4222), pomorskiego (3425), dolnośląskiego (3395), łódzkiego (3381), małopolskiego (2797), lubelskiego (2430), zachodniopomorskiego (2347), warmińsko-mazurskiego (1718), świętokrzyskiego (1319), podkarpackiego (1208), podlaskiego (1143), lubuskiego (1084), opolskiego (1072).

201 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Zmarło 310 zakażonych koronawirusem

W środę resort zdrowia poinformował o śmierci 310 osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

Z powodu COVID-19 zmarły 84 osoby, a z powodu współistnienia infekcji z innymi chorobami zmarło 226 osób.

Dzień wcześniej, we wtorek, zmarło 286 osób zakażonych koronawirusem.



Tydzień temu, 2 lutego, zmarło z kolei 318 osób, u których testy potwierdziły COVID-19.

Liczba zmarłych w związku z COVID-19 od początku pandemii wynosi 107 tys. 204.

Z powodu COVID-19 zmarła 84 osoba, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 226 osób. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) February 9, 2022

Zajęte łóżka i respiratory

W środę ministerstwo poinformowało, że w szpitalach przebywało 18 tys. 952 chorych na COVID-19. Łącznie przygotowane dla nich były 30 tys. 882 łóżka. Do respiratorów podłączonych było 1189 pacjentów w ciężkim stanie. Takich urządzeń w kraju jest przygotowanych ogółem 2674.

Dzień wcześniej, we wtorek, w szpitalach przebywało 19 tys. 14 pacjentów z COVID-19 w tym 1171 chorych podłączonych do respiratorów.



Z kolei tydzień temu, 2 lutego, w szpitalach było 16 tys. 529 pacjentów zakażonych koronawirusem, w tym 1045 chorych podłączonych do respiratorów.

Kwarantanna i ozdrowieńcy

W środę resort zdrowia podał, że na kwarantannie przebywa 557 tys. 319 osób. Dzień wcześniej liczba takich osób wynosiła 617 tys. 908.

W środę resort zdrowia poinformował, że w ciągu doby z choroby wyszło 40 462 osób.

Jak dotąd, od początku pandemii, wyzdrowiało w sumie 4 mln 406 tys. 780 osób, u których wykryto koronawirusa.

Testy na COVID-19

W ciągu doby wykonanych zostało w Polsce 155 601 testów na COVID-19. Od początku pandemii w Polsce laboratoria przebadały 31 mln 854 tys. 747 próbek pobranych od 31 mln 173 tys. 650 osób.

Placówki POZ zleciły w ciągu doby 39 tys. 172 takich badań. Łączna liczba takich zleceń wynosi 7 mln 377 tys. 488.

W ciągu doby wykonane zostały 54 tys. 433 szybkie testy antygenowe w kierunku SARS-CoV-2.

📊 W ciągu doby wykonano ponad 155,6 tys. testów na #koronawirus. pic.twitter.com/mmVGfw0ML2 — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) February 9, 2022

Szczepienia przeciw koronawirusowi

W Polsce wykonane zostały, jak dotąd, 52 mln 363 tys. 064 szczepienia przeciw COVID-19.

Liczba w pełni zaszczepionych wynosi 21 mln 910 tys. 805.

W ciągu doby wykonano 78 tys. 018 szczepień.

Producenci dostarczyli do tej pory do Polski 107 mln 707 tys. 090 dawek szczepionek.

WHO: Pół miliona zgonów od wykrycia wariantu Omikron

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podała we wtorek, że od czasu odkrycia wariantu koronawirusa Omikron doszło na świecie do pół miliona zgonów z powodu COVID-19, określając tę sytuację jako "więcej niż tragiczną".

- Podczas gdy wszyscy mówili, że Omikron jest łagodniejszy, przeoczyliśmy fakt, że od momentu wykrycia tego wariantu zmarło pół miliona osób - powiedział Abdi Mahamud, specjalista WHO ds. zapobiegania zakażeniom.

- W dobie skutecznych szczepionek umieranie pół miliona ludzi to naprawdę coś więcej niż tragedia - dodał.

Według niego na całym świecie zarejestrowano 130 milionów zakażeń i 500 tys. zgonów, odkąd pod koniec listopada WHO uznała wariant Omikron za "niepokojący".

hlk/Polsatnews.pl