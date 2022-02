Z pytaniem, czy prezes ZUS dostała taką propozycję "Wprost" zwrócił się do biura prasowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Grzegorz Dyjak z ZUS odpowiedział krótko: "Nie komentujemy".

- Cenię sobie pracę z panią profesor Gertrudą Uścińską – powiedziała we wtorek w Radiu Zet wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk pytana, czy nowym ministrem finansów mogłaby zostać prezes ZUS . Zastrzegła, że decyzja o nowym ministrze nie zapada w jej obecności.

Tadeusz Kościński podał się do dymisji

W poniedziałek minister finansów Tadeusz Kościński podał się do dymisji. - Jest to podyktowane tym, że minister przyjmuje na siebie odpowiedzialność polityczną za pewne niedociągnięcia, jakie pojawiły się przy wdrażaniu nowych zasad podatkowych - przekazała rzecznika PiS Anita Czerwińska. Do chwili wyboru nowego ministra finansów jego obowiązki będzie pełnił premier Mateusz Morawiecki.

Rzeczniczka PiS przekazała informację po trwającym około czterech godzin poniedziałkowym spotkaniu kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości na Nowogrodzkiej.

Dopytywana kto docelowo zostanie nowym ministrem finansów, Czerwińska zaznaczyła, że "kandydatury muszą być uzgodnione z panem prezydentem", a ewentualne dymisje wśród wiceministrów, mogą być kolejnym krokiem, po obsadzeniu stanowiska przez nowego ministra finansów.

ZOBACZ: Polski Ład. Jarosław Kaczyński komentuje zamieszanie

Dymisja ministra finansów to efekt m.in. błędów jakie pojawiły się przy wdrożeniu Polskiego Ładu.

"Premier Mateusz Morawiecki otrzymał rezygnację Tadeusza Kościńskiego z funkcji ministra finansów. Po przyjęciu dymisji przez Prezydenta Andrzeja Dudę premier będzie tymczasowo pełnił obowiązki ministra finansów do momentu powołania nowej osoby" - napisał na Twitterze rzecznik rządu.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił w niedawnym wywiadzie dla PAP, że ci, którzy przygotowywali wprowadzenie Polskiego Ładu "na poziomie politycznym, półpolitycznym - niezupełnie zapanowali nad tym, co jest im podległe, i tam, być może, zadziałał brak dostatecznych kwalifikacji, być może także i brak dobrej woli". Zapowiedział też wyciągnięcie konsekwencji personalnych.

Dymisja Kościńskiego. Kto nowym ministrem finansów?

Według informacji PAP na razie nie ma decyzji, kto miałby zostać nowym szefem resortu finansów. Jak przekazało źródło w PiS, ofertę miał otrzymać Piotr Nowak, obecny szef ministerstwa rozwoju, ale póki co nie powiedział "tak".

W mediach pojawiła się informacja, że nowym szefem MF mógłby zostać obecny wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Sam jednak zdementował te pogłoski.

msl/wprost.pl/PAP