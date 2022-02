Wielka Brytania wyśle do Polski dodatkowych 350 żołnierzy w ramach dwustronnej współpracy - poinformował w poniedziałek w Londynie sekretarz obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace, po spotkaniu z szefem MON Mariuszem Błaszczakiem. Wsparcie ze strony Wielkiej Brytanii związane jest z napiętą sytuacją na Ukrainie i zagrożeniem rosyjską agresją.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak spotkał się poniedziałek z szefem resortu obrony Wielkiej Brytanii Benem Wallace'em.

Ministrowie omawiali sprawy dotyczące zagrożeń ze strony Rosji dla Ukrainy i państw Europy Środkowej, sytuacji na Białorusi i kolejnych etapów współpracy wojskowej pomiędzy Polską i Wielką Brytanią, w szczególności dotyczących rozwoju zdolności Wojska Polskiego w obszarze zbrojeniowym i cyberbezpieczeństwa.

Wallace: w duchu solidarności wysyłamy dodatkowych żołnierzy

- Gdy ostatnio Białoruś cynicznie wykorzystywała ludzi, by destabilizować sytuację u swoich sąsiadów, używała nielegalnej imigracji i zmuszała ludzi do przekraczania granicy, Wielka Brytania stanęła ramię w ramię z Polską i wysłała 100 saperów by wesprzeć Polskę w przeciwdziałaniu wykorzystywaniu migrantów jako narzędzia - przypomniał sekretarz obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace po spotkaniu z szefem polskiego MON.

- W tym duchu solidarności i do tych stu saperów wyślemy dodatkowo 350 brytyjskich żołnierzy - zapowiedział brytyjski minister.

Jak dodał, dyslokacja odbędzie się w ramach dwustronnej współpracy, "by pokazać, że potrafimy razem pracować i wysłać mocny sygnał, że Wielka Brytania i Polska stoją ramię w ramię".

Błaszczak: tylko zdecydowana polityka odstraszania zahamuje agresywną postawę rosyjską

- Polska i Zjednoczone Królestwo są gotowe do tego, żeby przez politykę odstraszania zniechęcić agresora do podejmowania agresywnych działań - podkreślił natomiast szef polskiego MON Mariusz Błaszczak po spotkaniu z Wallace'em.

Minister @mblaszczak: polityka powinna być stanowcza w obecnej sytuacji. Musimy pamiętać, kto jest po drugiej stronie. Polityka uległości nigdy nie przynosiła dobrych skutków. Robimy wszystko, aby poprzez odstraszanie odwieść agresora od jego zamiarów.

- Doświadczenie historyczne mówi wprost: tylko zdecydowana polityka odstraszania zahamuje agresywną postawę rosyjską. Historycznie rzecz ujmując możemy wskazać wiele przykładów tego, że polityka uległości tylko rozzuchwalała agresora - ocenił Błaszczak.

Polityk zapewnił, że Polska przyjmie brytyjskich żołnierzy jak najszybciej będzie to możliwe. - Chcemy, żeby brytyjscy żołnierze operowali oczywiście na Wschód od Wisły, na terytorium RP, na którym koncentruje się nasza uwaga - dodał minister. Błaszczak poinformował również, że podczas spotkania z szefem resortu obrony Wielkiej Brytanii poruszono także temat współpracy przemysłu zbrojeniowego polskiego i brytyjskiego.

