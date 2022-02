W mojej ocenie nie jest możliwe wycofanie Polskiego Ładu. Trzeba to naprawić. Po to wiceministrem finansów został Artur Soboń, żeby przygotować komplementarną nowelizację - powiedział Jan Kanthak (Solidarna Polska) w czwartkowym "Graffiti".

Prowadzący program Grzegorz Kępka rozmawiał z Janem Kanthakiem o bieżącej sytuacji politycznej w kraju.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział "decyzje o charakterze politycznym, w tym personalne" w związku z zamieszaniem wokół Polskiego Ładu.

- Traktuję to jako naturalną konsekwencję - skomentował Jan Kanthak.

Dodał, że w założeniu "Polski Ład był świetnym programem". - Miał dla 90 proc. społ. miał być neutralny lub korzystny, a jego sposób wprowadzenia pokazuje, że zostały niedociągnięte niezwykle istotne kwestie - stwierdził poseł.

- Chodzi o kwestie wiarygodności. Jeśli premier i my, jako Zjednoczona Prawica przekazywaliśmy, że Polski Ład będzie neutralny lub korzystny do 12 800 brutto, to tak powinno być - powiedział Jan Kanthak.

- W mojej ocenie nie jest możliwe wycofanie Polskiego Ładu. Trzeba to naprawić. Po to wiceministrem finansów został Artur Soboń, żeby przygotować komplementarną nowelizację - dodał.

Dotychczasowe wydania programu "Graffiti" można obejrzeć tutaj.





WIDEO: Kierowca TIR-a wywalczył 62 tys. zł dodatku za spanie w kabinie. Teraz jest bankrutem Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an/Polsat News, Polsatnews.pl