Rzecznik Pentagonu John Kirby zapowiedział w środę wysłanie 3 tys. żołnierzy USA do Polski, Niemiec i Rumunii, by wesprzeć sojuszników Stanów Zjednoczonych w obliczu koncentracji wojsk Rosji wokół Ukrainy. Kirby dodał, że możliwe jest dalsze rozmieszczanie wojsk USA w Europie.

Szef MON Mariusz Błaszczak doprecyzował na Twitterze, że zgodnie z zapowiedziami 1,7 tys. dodatkowych amerykańskich żołnierzy zostanie przeniesionych do Polski.

Zgodnie z zapowiedziami 1,7 tys. dodatkowych żołnierzy 🇺🇸 zostanie przeniesionych do 🇵🇱. To mocny sygnał solidarności w odpowiedzi na sytuację na 🇺🇦. W ubiegłym tygodniu rozmawiałem na ten temat z @secdef L. Austinem. Sprzeciwiamy się jakiejkolwiek agresji wobec naszego sąsiada. pic.twitter.com/wGJJp4tHGS — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 2, 2022

Müller przekazał, że decyzja Pentagonu "to dobra informacja dla Polski, Ukrainy oraz całej Europy". - To efekt prowadzonych działań dyplomatycznych polskiego rządu i konsekwentnej polityki wobec zagrożenia ze strony Rosji. To także wyraźny sygnał dla Rosji, że ewentualne agresywne działania spotkają się z solidarną odpowiedzią społeczności międzynarodowej np. w postaci sankcji - podkreślił Müller.

Soloch: prezydent z satysfakcją wita decyzję prezydenta Bidena

Na środowym briefingu prasowym szef BBN, mówiąc o decyzji o przemieszczeniu do Polski 1700 żołnierzy 82. Dywizji, przekazał, że prezydent Duda "wita z satysfakcją tę decyzję prezydenta Bidena". - Ona jest efektem ostatnich rozmów zarówno pana prezydenta, jak i działań podejmowanych przez rząd, zwłaszcza przez ministra obrony. Ona jest dowodem determinacji naszych sojuszników, gotowości do podjęcia zdecydowanych działań wobec zagrożeń, z jakimi mamy do czynienia - powiedział Soloch.

ZOBACZ: "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii" z rekordową widownią w styczniu

Soloch podkreślił jednocześnie, że jest "to element pewnej większej całości, która była omawiana również m.in. na spotkaniach naszego prezydenta z prezydentem Bidenem i przywódcami państwa NATO, a także w bezpośrednich kontaktach naszych ministrów, premiera".

Szef BBN zaznaczył, że w środę do USA poleciał szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau. "Działania te, które symbolizuje już wkrótce zwiększona obecność wojsk amerykańskich, będą kontynuowane, miejmy nadzieję, że doprowadzą one do deeskalacji" - powiedział Soloch.

Do Polski trafią komponenty Brygadowej Grupy Bojowej

Rzecznik Pentagonu zapowiedział też, że do Polski trafią komponenty Brygadowej Grupy Bojowej (BCT) z 82. dywizji powietrznodesantowej, zaś do Niemiec - komponent kwatery głównej XVIII korpusu. Siły te stacjonują obecnie w Forcie Bragg w Karolinie Północnej.

ZOBACZ: Ukraina. Wołodymyr Zełenski zapowiada zwiększenie liczebności sił zbrojnych o 100 tys. żołnierzy

Dodatkowo z Niemiec do Rumunii przeniesiony zostanie oddział liczący około 1000 żołnierzy piechoty. Rozmieszczenie ma charakter tymczasowy.