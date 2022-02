Dymisje w PiS? Radosław Fogiel wyjaśnia

- Nie dziwię się, że pojawiła się krytyka tego, co wydarzyło się z częścią pierwszych wypłat, bo tu mamy do czynienia z czymś, co trzeba naprawić i co jest bolesne. Stało się coś więcej niż niewłaściwego - powiedział Jarosław Kaczyński.

Jak dodał, "przypuszczam, że ci, którzy to przygotowywali na poziomie politycznym, półpolitycznym, niezupełnie zapanowali nad tym, co jest im podległe i tam, być może, zadziałał brak dostatecznych kwalifikacji, być może także i brak dobrej woli".



Pytany, co teraz zamierza zrobić partia rządząca, odpowiedział: "na pewno jest tu potrzebna radykalna naprawa i na pewno, o czym mówiłem na posiedzeniu kierownictwa partii, są potrzebne decyzje o charakterze politycznym, w tym personalne".

"Musimy wyciągnąć wnioski"

O sytuacji w PiS rozmawiano w programie "Gość Wydarzeń".

Wicerzecznik partii Radosław Fogiel przekazał, że decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. - O tym jakie będą decyzje personalne i kiedy one nastąpią zdecyduje kierownictwo partii w porozumieniu z premierem Morawieckim - wyjaśnił.

Według niego "te błędy muszą wiązać się z konsekwencjami i musimy wyciągnąć wnioski". - Polski Ład i reforma finansów jest zbyt ważna i zbyt dobra dla Polaków, żeby ją przysypać tego typu niedoskonałościami - dodał.

Planujemy kontynuację tematu.

Więcej odcinków programu "Gość Wydarzeń" znajdziesz pod tym linkiem.

WIDEO: Polsko-czeskie granice... cen. Ferie tańsze zagranicą? Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/Polsatnews.pl/Polsat News