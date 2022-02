Lider Polski 2050 Szymon Hołownia ogłosił w połowie stycznia swoją czteropunktową "Strategię Zwycięstwa". Jedną z jej propozycji jest organizacja "Konferencji o przyszłości Polski" z udziałem liderów: PO Donalda Tuska, PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza i Nowej Lewicy Włodzimierza Czarzastego. Celem takiej debaty (Hołownia zaproponował termin 21 marca, z udziałem mediów) miałaby być prezentacja programów głównych sił opozycyjnych. - Pokażmy wyborcom, że wiemy, jak wygląda demokratyczna, merytoryczna rozmowa. Pokażmy nie tylko to, od czego chcemy ich wybawić, ale pokażmy im to, co mogą mieć - mówił lider Polski 2050.

ZOBACZ: Szymon Hołownia: ludzie są zmęczeni PiS-em, ale boją się powrotu Polski, która miała ich w nosie

- PiS się kończy. Widzimy to na własnych oczach i naszym obowiązkiem jest przygotować Polskę na nadchodzącą zmianę. Powrót Polski na ścieżkę demokratycznego państwa prawa, otwartego państwa europejskiego, będzie wymagał bardzo dużo pracy i wielu ustaleń - podkreśliła w środę na konferencji prasowej w Sejmie posłanka Paulina Hennig-Kloska (Polska 2050).

"Polacy chcą usłyszeć od nas konkretne plany na Polskę po PiS. Dzisiaj powołujemy zespół, który rozpocznie prace merytoryczno-programowe, które będą miały na celu przygotować Konferencję o Przyszłości Polski" @hennigkloska #StrategiaZwyciestwa pic.twitter.com/EF08VoVPgl — Polska 2050 (@PL_2050) February 2, 2022

Jak mówiła, "różnimy się w swoich programach, różnimy się w swoich propozycjach, ale Polacy chcą od nas usłyszeć konkrety". - Konkretne plany na Polskę po PiS-ie. I to jesteśmy Polkom i Polakom winni - dodała.

Na propozycję Hołowni odpowiedzieli liderzy Lewicy

Hennig-Kloska przekazała, że na propozycję Hołowni odpowiedzieli liderzy Lewicy - Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń oraz lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. - Dlatego dzisiaj powołujemy zespół, który rozpocznie prace merytoryczno-programowe, które będą miały na celu przygotować to niezwykle ważne z naszego punktu widzenia wydarzenie - "Konferencję o przyszłości Polski" - poinformowała posłanka Polski 2050.

Dodała, że z ramienia Polski 2050 będzie koordynować prace tego zespołu, a "moi koledzy Dariusz Wieczorem i Dariusz Klimczak będą koordynować te prace ze strony Lewicy i PSL".

ZOBACZ: Konwencja Lewicy. "Recepta dla Polski" ws. ochrony zdrowia

W ocenie posła Wieczorka (Lewica) "bardzo dobrze się stało, że taka inicjatywa została przedstawiona i bardzo dobrze się stało, że do takiego spotkania 21 marca - w pierwszy dzień wiosny - dojdzie". - Rzeczywiście dzisiaj musimy słuchać Polek i Polaków, a oni mówią na ulicach, na straganach, w sklepach - "słuchajcie, na tej opozycji wy się musicie dogadać. Wy musicie przedstawić nam wizję, jak będzie wyglądała Polska po PiS-ie" - powiedział Wieczorek.

Konferencja o Przyszłości Polski - takiego wydarzenia w polskiej polityce jeszcze nie było! ⁦@__Lewica⁩ wspólnie z @nowePSL i ⁦@PL_2050⁩ 2050 zaczyna prace. Więcej szczegółów jutro na konferencji prasowej w Sejmie o 10:45. pic.twitter.com/uLpWkx9gZ8 — Marek Kacprzak (@MarekKacprzak) February 1, 2022

- Zostaliśmy zobowiązani przez naszych liderów, żeby przygotować od strony organizacyjnej, merytorycznej to spotkanie. To będzie pierwsze spotkanie, ale niewątpliwie będą następne. I myślę, że będziemy w tracie tych spotkań szukali przede wszystkim tego, co nas łączy - zapewnił poseł Lewicy.

"Prędzej czy później trzeba będzie po PiS-ie posprzątać"

Poseł Dariusz Klimczak (PSL) zwrócił uwagę, że nie tylko wtorkowe doświadczenia przy głosowaniu nad ustawą covidową dają do zrozumienia, "że prędzej czy później trzeba będzie po PiS-ie posprzątać". - Naprawić różnego rodzaju błędy, odbudować naszą pozycję międzynarodową, odbudować relacje z naszymi sąsiadami i wrócić na mocną pozycję w Unii Europejskiej. Tych zagadnień jest naprawdę bardzo wiele - wyliczał Klimczak.

ZOBACZ: Kosiniak-Kamysz: KP-PSL będzie głosować przeciwko uchyleniu immunitetu szefowi NIK

Według niego PiS "potyka się o własne nogi". - Posłowie PiS-u głosują wbrew zaleceniom swojego klubu, obalają własne ustawy. My jako partie prodemokratyczne, które dzisiaj są w opozycji musimy przygotowywać się do tego, jak odbudować pozycję Polski, jak dać możliwość Polakom, żeby poczuli się pewnie w naszym kraju - powiedział poseł PSL.

Politycy Polski 2050, Lewicy i PSL zapraszali też do współpracy szefa PO Donalda Tuska. - Drzwi są otwarte, zapraszamy do współpracy - powiedziała Hennig-Kloska.

an/PAP