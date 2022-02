- Mam poczucie głębokiego zażenowania, bo jeżeli po 23 miesiącach trwania pandemii strona rządowa, prezes Jarosław Kaczyński, jedyne co są w stanie położyć na stole, to projekt ustawy, który zachęca do donoszenia jednego pracownika na drugiego, do śledzenia czy pracownik zakaził się w zakładzie pracy czy w autobusie, czy w sklepie, to to o pokazuje, że ten rząd nic nie może, nic nie umie, niczego nie potrafi i niczego nie chce jeśli chodzi o walkę z pandemią - powiedziała Dziemianowicz-Bąk odnosząc się do odrzucenia we wtorek przez Sejm ustawy covidowej.

"Nie z nami te numery"

Prowadzący przypomniał, że PiS obwinia opozycję o to, że nie chce współpracować nad rozwiązaniami ws. pandemii. - Nie z nami te numery, nie z Lewicą te numery, bo akurat Lewica jest tym środowiskiem, które konsekwentnie od wielu miesięcy zgłasza konkretne propozycje - powiedziała Dziemianowicz-Bąk. Przypomniała, że jej partia zaproponowała kilka ustaw związanych z walką z pandemią m.in. tę o obowiązkowych szczepieniach.

Przy tej okazji posłanka stwierdziła, że jest poparcie społeczne dla obowiązku przyjmowania preparatu przeciwko COVID-19. - Rada Dialogu Społecznego jednogłośnie wydała oświadczenie z apelem o wprowadzenie obowiązkowych szczepień, więc to poparcie społeczne jest - argumentowała.

"Pogodzono się z tym, że kolejne setki osób będą umierać"

Grzegorz Kępka wrócił jeszcze do kwestii odrzuconej we wtorek w Sejmie ustawy covidowej. - Ona była tak źle przygotowana od strony prawnej, że nikt przy zdrowych zmysłach - myślę - nie był w stanie podnieść na nią ręki, nawet część posłów PiS (nie zagłosowała za ustawą red.) - mówiła Dziemianowicz-Bąk.

- To znaczy, że pogodzono się z pandemią z tym, że będą kolejne setki osób dziennie umierać, że fala będzie się rozlewać. PiS realizuje konsekwentnie strategię: "kto umrze, to umrze" - powiedziała polityk w odniesieniu do braku sensownych - jej zdaniem - rozwiązań walki z COVID-19 ze strony rządu i niechęci po sięgnięcie do projektów przygotowanych przez Lewicę. - Jest to porażka rządu Prawa i Sprawiedliwości jeżeli nie jest w stanie ratować życia obywateli - oceniła.

- PiS wychodzi na zderzenie czołowe z własnym elektoratem, jeśli chodzi o chaos związany z Polskim Ładem - powiedziała Dziemianowicz-Bąk przy okazji oceny tego, co dzieje się z Prawem i Sprawiedliwością, które według jednego z ostatnich sondaży ma 1 proc. przewagi nad Koalicją Obywatelską.

Sprawa powstania sejmowej komisji ds. inwigilacji

Prowadzący zapytał też o sprawę byłego ministra PiS Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który zapowiedział, że zagłosuje za sejmową komisją śledczą ws. inwigilacji, jeśli nie otrzyma wyjaśnień czy był podsłuchiwany. - Z cała pewnością sejmowa komisja śledcza z odpowiednimi uprawnieniami powinna powstać - zaznaczyła Dziemianowicz-Bąk i dodała, że każdy poseł, który "widzi co się dzieje" powinien za takim rozwiązaniem podnieść rękę.

- Wszystko okaże się na sali sejmowej w chwili głosowania nad wnioskiem do takiej komisji i do tego czasu nie można mieć żadnej pewności. Natomiast szanse są, jeśli już posłowie PiS mają wątpliwości, jeżeli czują się zagrożeni, jeżeli obawiają się inwigilacji, to myślę, że kropla drąży skałę - podsumowała sprawę Ardanowskiego.

- W większości państw demokratycznych taka sprawa, taka afera doprowadziłaby do dymisji rządu - stwierdziła.

Posłanka skomentowała też słowa prezesa PiS, który jasno dał do zrozumienia, że wątpi w wykorzystanie programu Pegasus do inwigilacji podczas wyborów. - Jeśli Jarosław Kaczyński uważa, że to wszystko są wytwory wyobraźni, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby poparł powołanie komisji śledczej, która to wszystko wyjaśni - skomentowała Dziemianowicz-Bąk.

