- W Polsce umiera zdecydowanie najwięcej osób ze względu na COVID-19, jak i inne choroby. Ile godzin dziennie mamy słuchać dramatycznych komunikatów, o nieudolności władzy, o kolejkach, gdy potrzebujemy pomocy medycznej. To nie jest dobry temat przy rodzinnym stole, ale wiem, że to wszystko czujemy - mówił Donald Tusk podczas kongresu PO.

Dodał, że "od tego czy władza jest dobra czy zła, skorumpowana czy nie, zależy życie i zdrowie obywateli". - Jaka jest odpowiedź władzy? Tą odpowiedzią jest "ustawa Kaczyńskiego" - mówił Tusk, nazywając w ten sposób nowy projekt przepisów covidowych, opublikowany w czwartek.

- Prezes PiS wymyślił ustawę, która zamiast walczyć z wirusem, chronić Polaków przed chorobą, ma skłonić, aby donosili do siebie nawzajem. By szli do sądu, kiedy uznają, że są zakażeni przez kolegę czy koleżankę - opisał szef PO.

Według niego, "tylko w chorym umyśle, mającym temperament kapusia, może objawić się tak upiorny pomysł". - A on wysyła do Sejmu taki projekt. Jakby to, kto kogo zaraził, to był największy problem - mówił.

- Tego nawet bym się nie domyślił, że Kaczyński jest zdolny do tak absurdalnej, cynicznej propozycji - powiedział.

Tusk: nie pozwolimy dalej okradać emerytów

Jak zaznaczył, Platforma Obywatelska będzie składała projekt ustawy, który ma odpowiadać za waloryzację emerytur. - Nie pozwolimy dalej okradać emerytów. Widać, co inflacja zżera. To, co władza jedną ręką dała, drugą zabiera - zaznaczył.

Tusk skrytykował też spotkanie premiera Morawieckiego z liderami partii prawicowych w Madrycie. - Powiedział, że jest wśród przyjaciół. Tych, którzy mówili, że "Ukraina to sfera rosyjskich wpływów" - mówił.

ZOBACZ: Hiszpania. Mateusz Morawiecki na międzynarodowym szczycie europejskich partii konserwatywnych

"Rządzący nie zdali tego egzaminu"

Posłanka Marta Golbik podczas kongresu PO podkreślała, że pandemia koronawirusa pochłonęła już sto tysięcy ofiar. Jej zdaniem odpowiedzialny za to jest "chaos i niekompetencja, brak strategii i zarządzania". - Wierzyliśmy, że możemy zaufać ludziom, którzy zostali wybrani do rządzenia naszym państwem, ale rządzący w sposób dramatyczny tego egzaminu nie zdali, bo ostatecznie nie walczyli z pandemią, ale o wyniki sondażowe swojej partii - oceniła posłanka.

Dodała, że w takich sytuacjach, jak pandemia nie powinni rządzić politycy, a fachowcy. Przekonywała, że trzeba zrobić wszystko, żeby "to było ostatni raz w historii Polski, żeby już nigdy Polki i Polacy nie płacili życiem za nieudolność rządzących". - Odporna Polska to Polska w której polityk nie zastępuje pilota podczas awaryjnego lądowania samolotu. To Polska, w której polityk nie zastępuje generała na wojnie. Tym bardziej polityk nie zastępuje ekspertów, fachowców, wirusologów, naukowców w obliczu tak wielkiej pandemii - podkreśliła Golbik. ZOBACZ: Donald Tusk: Morawiecki chce uczestniczyć w proputinowskiej hucpie Dlatego - jak dodała - trzeba stworzyć niezależne stanowisko dla fachowca, który "najlepiej wie, jak poradzić sobie z pandemią". - Stworzymy miejsce dla Naczelnego Inspektora ds. Walki z Pandemią - zadeklarowała posłanka PO. Zapowiedziała też stworzenie kompleksowej sieci szpitali oraz zaostrzenie kar za przestępstwa urzędnicze popełnione podczas pandemii. - Politycy - osoby, które zarządzają państwem, nie mogą czerpać korzyści na śmierci osób, które chorują, nie mogą czerpać korzyści na nieszczęściu Polaków - zaznaczyła Golbik.

Siedem kongresów programowych

Organizację siedmiu kongresów programowych zapowiedział szef PO Donald Tusk podczas obrad Rady Krajowej PO w grudniu ub.r. Spotkania te - jak informował wówczas były premier - mają dopracować i uaktualnić ofertę programową największej partii opozycyjnej, a także stanowić część przygotowań Platformy do wyborów parlamentarnych. Tusk nakreślił w grudniu "Plan działania", obejmujący także stworzenie "systemu obywatelskiej kontroli prawidłowości i uczciwości wyborów" oraz nawiązanie szerokiej współpracy z innymi siłami prodemokratycznymi.

Polska wymaga pewnej naprawy

Pierwszy kongres, pod hasłem "Odporna Polska" rozpoczął się w piątek po południu, a jego zasadniczą część, obejmującą m.in. wystąpienie Donalda Tuska, zaplanowano na sobotę. - To będzie pierwszy z tegorocznych kongresów, które nazywamy "kongresami roboczymi", ponieważ wypracowujemy na nich, nie tylko z ekspertami, ale też z naszymi członkami, program Platformy Obywatelskiej, z którym pójdziemy do kolejnych wyborów parlamentarnych - zapowiadała wiceprzewodnicząca PO Izabela Leszczyna. ZOBACZ: Prezes PiS podczas spotkania z ambasadorami: dziś widzimy konsekwencje polityki ustępstw wobec Rosji - Po chaosie, jaki PiS wprowadził z "Polskim Ładem", po doświadczeniu pandemii, z którą rząd zostawił Polaków samych na pastwę tego wirusa, po doświadczeniu drożyzny największej od 20 lat, Polska wymaga pewnej naprawy - musi stać się państwem na powrót odpornym - na zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne - podkreślała posłanka i była wiceminister finansów. Donald Tusk, pytany o kongres, poinformował, że w jego przygotowaniu uczestniczyły "dziesiątki i setki ekspertów, ale też ludzie, którzy doświadczają na co dzień problemu z brakiem odporności państwa polskiego na takie sytuacje jak pandemia". - Ci wszyscy ludzie przygotowali propozycje, które mają ten zbiorczy tytuł "Odporna Polska". Chcemy, żeby Polska była odporna na różne nieprzewidywalne zdarzenia, takie jak pandemia - powiedział Tusk. Przemówienie Donalda Tuska Od godz. 13 głos zabiorą - oprócz szefa PO - także: Izabela Leszczyna oraz młodzi posłowie, tacy jak Arkadiusz Marchewka, Mateusz Bochenek czy Marta Golbik. Przewidziano także kilka paneli dyskusyjnych, poświęconych m.in. walce z pandemią, cyberbezpieczeństwu i finansom publicznym. - W ciągu wielu ostatnich miesięcy widzimy, że ta nasza złotówka nie jest stabilna - za wszystko płacimy coraz więcej, siła nabywcza polskiej waluty leci na łeb na szyję. Trzeba temu zaradzić i będziemy szukać takich rozwiązań - zapowiada Leszczyna. Przedmiotem dyskusji ma być także kwestia koniecznych zmian podatkowych. - Wskażemy kilka priorytetów, zasad według których będziemy chcieli postawić system podatkowy z głowy na nogi. On musi być przede wszystkim prosty, stabilny i sprawiedliwy - mówi wiceprzewodnicząca Platformy. 👉 Do internetu przeniosło się wiele niebezpieczeństw i zagrożeń, w tym nowoczesna przestępczość zorganizowana.



To jeden z problemów, nad którymi pracuje jedna z naszych grup roboczych. Efekty zaprezentujemy już jutro o 13:00 podczas #KongresProgramowyPO! pic.twitter.com/DQpMgPcpnh — PlatformaObywatelska (@Platforma_org) January 28, 2022 Transmisja z kongresu PO będzie dostępna m.in. na profilach partii w mediach społecznościach. Tam już w czwartek zamieszczono krótką zapowiedź filmową, w której wystąpiła grupa posłów PO młodego pokolenia: Aleksandra Gajewska, Michał Krawczyk, Krzysztof Truskolaski, Arkadiusz Marchewka, Mateusz Bochenek, Wojciech Król, Marta Golbik, Michał Jaros, Konrad Frysztak i Aleksander Miszalski. "Już w tą sobotę bądźcie z nami podczas wyjątkowego wydarzenia, kongresu programowego Platformy Obywatelskiej 'Odporna Polska'. Jak chronić Polaków w czasie pandemii, jak zadbać o portfele Polaków w czasie kryzysu, jak zapewnić Polakom dostęp do podstawowych dóbr i usług - na te pytania odpowiemy już za kilka dni" - zapowiadają młodzi politycy. ZOBACZ: "Recepta dla Polski" ws. ochrony zdrowia. W sobotę konwencja Lewicy Jeszcze w grudniu ub.r. liderzy PO zakładali, że kongresy programowe będą dużymi, otwartymi wydarzeniami, organizowanymi w różnych częściach Polski. Ten piątkowo-sobotni miał się odbyć w Łodzi, jednak ze względu na trudną sytuację epidemiczną, zmieniono jego formułę. Platforma spotka się w niewielkiej hali w podwarszawskim Błoniu, a jej działacze będą uczestniczyć w kongresie głównie zdalnie. Utrzymane mają zostać za to plany dotyczące organizacji kolejnych zjazdów programowych, które mają odbywać się co kilka tygodni aż do wakacji.

prz/PAP