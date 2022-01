"Mateusz pragnie osobiście wysłuchać zdania opozycji" - napisał w niedzielę na Twitterze Donald Tusk, odnosząc się do zaproszenia, które Mateusz Morawiecki wystosował do opozycji. Celem spotkania ma być rozmowa o walce z pandemią.

"Mateusz pragnie osobiście wysłuchać zdania opozycji. Chyba rzeczywiście zablokowali im Pegasusa" - napisał Donald Tusk.

Mateusz pragnie osobiście wysłuchać zdania opozycji. Chyba rzeczywiście zablokowali im Pegasusa. — Donald Tusk (@donaldtusk) January 23, 2022

Skierowałem zaproszenie do przewodniczących klubów, kół parlamentarnych oraz szefów partii politycznych na wspólne spotkanie dotyczące dalszej walki z pandemią COVID-19 - ogłosił w niedzielę premier Mateusz Morawiecki. Tym samym potwierdził doniesienia Interii, która informowała o tym w sobotę. Opozycyjne ugrupowania w poniedziałek podejmą decyzje o udziale we wtorkowym spotkaniu z premierem.

"Spotkanie odbędzie się we wtorek w KPRM. Wierzę, że będzie owocne i pozwoli nam na podjęcie najlepszych możliwych decyzji dotyczących zdrowia i życia wszystkich Polek i Polaków" - napisał szef rządu.

Spotkanie potwierdził rzecznik rządu

O spotkaniu poinformował także rzecznik rządu Piotr Muller. "Premier Mateusz Morawiecki skierował zaproszenie do przewodniczących klubów, kół parlamentarnych oraz szefów partii politycznych na wspólne spotkanie dotyczące dalszej walki z pandemią COVID-19".

Koalicja Obywatelska, Lewica i PSL w poniedziałek podejmą decyzje w sprawie udziału w spotkaniu ws. walki z pandemią COVID-19, na które zaprosił je premier Mateusz Morawiecki - dowiedziała się w niedzielę PAP.

- Zaproszenie dostaliśmy dziś w nocy. Jutro będzie nasza oficjalna odpowiedź, czy i ewentualnie kto będzie uczestniczył w spotkaniu - przekazał szef klubu KO Borys Budka.

Lewica: czekamy na oficjalne zaproszenie

Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski poinformował, że na razie Lewica dysponuje tylko zaproszeniem premiera opublikowanym w mediach społecznościowych. - Czekamy na oficjalne zaproszenie i jutro będzie odpowiedź- - zapewnił.

Dopytywany, czy Lewica wydeleguje kogoś na to spotkanie, powiedział: - Lewica zawsze uczestniczyła w spotkaniach, które decydowały o życiu i zdrowiu Polaków. Mamy nadzieję, że to spotkanie jest na poważnie, a nie tylko po to, żeby przykryć błędy rządu. Jesteśmy bliżej pójścia, ale ostateczna decyzja zapadnie jutro - zaznaczył.

an/msl/polsatnews.pl/PAP