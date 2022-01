Kosiniak-Kamysz: nie jesteśmy przygotowani na piątą falę pandemii

Na bazie postulatów opozycji i pomysłów, które pojawiły się w rządzie przygotujemy jeszcze jeden projekt uzupełniający rozwiązania z tzw. ustawy Hoca; chcemy przedstawić dodatkowy pakiet rozwiązań - powiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller po spotkaniu premiera z przedstawicielami opozycji. Jak dodał, ustawa Hoca będzie nadal będzie procedowana.

Opozycja o rozmowach z premierem Morawieckim

- Pan przewodniczący Budka oddaje nasze nastawienie. Opozycja współpracuje, żeby ratować życie, opozycja miała wspólne stanowisko. I chyba to sprawiło, że dzisiaj była mowa, że będzie ustawa rządowa. Powiedzieli o kilku sprawach dotyczących testowania, to jest za mało. Ale jutro pytajcie rządzących o pytania, o propozycje - zwrócił się do dziennikarzy przewodniczący PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Zapowiedział poprawki "i do ustawy Hoca, i do tej ustawy rządowej".

Lewica opuściła spotkanie z premierem przed jego zakończeniem. - (Zapowiadają) 150 tys. zakażeń dziennie i nie ma żadnych działań - powiedział wiceprzewodniczący Tomasz Trela.

- Niestety nie dostaliśmy żadnego konkretu czy też projektu ustawy - skomentował po opuszczeniu rozmów wiceprzewodniczący PO Borys Budka. - Wicepremier Kaczyński bardzo rozmowny dzisiaj, opowiadał o jakichś koncepcjach prawnych dotyczących pozywania przez pracodawców pracowników, którzy się nie zaszczepią, ale jedno jest pewne - zmusiliśmy rząd do tego, by do jutra, takie padło zobowiązanie, przedstawić konkretne rozwiązania ustawowe - dodał.

zma/dk/Polsatnews.pl