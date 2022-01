Koronawirus - Raport Dnia. Najnowsze informacje o COVID-19. Środa, 26 stycznia 26.01.2022, 21:30 Świat

PAP/EPA/GIUSEPPE LAMI

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nadal ocenia ryzyko związane z wariantem Omikron jako "bardzo wysokie". W swoim cotygodniowym raporcie WHO podkreśliła, że przy ponad 21 mln nowych infekcji na całym świecie w ciągu ostatnich siedmiu dni mamy do czynienia z "najwyższą liczbą przypadków odnotowanych od początku pandemii"