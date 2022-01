Koronawirus - Raport Dnia. Nowe informacje o COVID-19. Czwartek, 13 stycznia

Raport Dnia - podsumowujemy najważniejsze informacje o pandemii koronawirusa i jej skutkach.

Ponad 16 tys. zakażeń, zmarło niemal 500 osób

Mamy 16 878 nowych, potwierdzonych przypadków koronawirusa;

Zmarło kolejnych 481 chorych z COVID-19;

Tydzień wcześniej resort powiadomił o 16 576 nowych przypadkach zakażenia SARS-CoV-2 i 646 zmarłych osobach;

Liczba zakażonych koronawirusem wzrosła do 4 265 433;

Zmarło w Polsce 101 419 osób;

Hospitalizowanych jest 16 307 chorych, w tym 1654 podłączonych do respiratorów.

Europejska Agencja Leków: regularne szczepienie nie jest zrównoważoną strategią

Wg EMA, stosowanie dodatkowych dawek szczepionki może być częścią planu zwalczania pandemii COVID-19;

Jednak podawanie ich co cztery miesiące tworzy potencjalne ryzyko osłabienia układu odpornościowego;

Powtarzające się szczepienia w krótkich odstępach czasu nie są zrównoważoną, długoterminową strategią - zaznaczył zespół ds. strategii szczepień EMA.

Rada Medyczna: skracamy ważność UCC

Ważność Unijnych Certyfikatów COVID od 1 lutego skrócona będzie do 270 dni;

Wytyczne przygotowano na podstawie stanowiska Rady Medycznej;

W grudniu ub. roku przepisy w tej sprawie przyjęła KE;

Zmiany dotyczą również skrócenia ważności certyfikatów UCC dla dawki przypominającej podawanej osobom zaszczepionym.

Niedzielski: polscy naukowcy znaleźli gen wysokiego ryzyka

Udało się wskazać gen odpowiedzialny za predyspozycję do ciężkiego przechodzenia COVID-19 - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski;

Konsekwencją tego odkrycia będzie stworzenie testu genetycznego szybko identyfikującego czy pacjent jest obciążony większym ryzykiem - dodał;

Zapewnił, że dzięki ponadpółtorarocznej pracy polskich naukowców udało się zidentyfikować czynnik "sklasyfikowany jako czwarty co do hierarchii jeżeli chodzi o ciężkość przechodzenia COVID-19";

- Tym czynnikiem jest konkretny gen - powiedział w czwartek w Białymstoku szef MZ.

Lekarz: na Omikron zachoruje jeszcze więcej dzieci

Fala zakażeń związana z Omikronem spowoduje jeszcze większy wzrost zachorowań u dzieci niż w poprzednich falach;

Tak powiedział w czwartek kierownik Katedry oraz Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych USK we Wrocławiu prof. Leszek Szenborn;

Lekarz zaapelował o szczepienia dzieci;

Lekarz podkreślił, że fala zakażeń związana z wariantem Delta spowodowała dwa razy więcej zachorowań u dzieci niż obserwowano w poprzednich falach.

Koronawirus w Polskiej kadrze skoczków

Dawid Kubacki i Paweł Wąsek mieli pozytywne wyniki na testu na COVID-19;

Nie wystartują oni w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem - poinformował w czwartek PZN;

W związku z pozytywnymi wynikami testów na koronawirusa tej dwójki, w piątkowych kwalifikacjach do niedzielnego konkursu indywidualnego wystartuje 10 Polaków;

Jan Habdas zastąpił w kadrze Kamila Stocha.

Czwarta dawka szczepionki w Hiszpanii

Władze Hiszpanii ogłosiły w czwartek rozpoczęcie szczepień przeciwko koronawirusowi czwartą dawką;

Trafi ona do osób o niskiej odporności organizmu;

Jak poinformowała podczas czwartkowej konferencji prasowej w Madrycie minister zdrowia Hiszpanii Carolina Darias, czwartą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19 będą mogły otrzymać obywatele cierpiący na schorzenia wiążące się z niskim poziomem odporności;

Należą do nich np. choroby nowotworowe czy HIV.

Fancuski minister zdrowia z COVID-19

U ministra zdrowia Francji Oliviera Verana stwierdzono pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa;

Minister podda się izolacji, a swoje obowiązki zacznie realizować zdalnie;

"Zgodnie z protokołem, będąc zaszczepiony (przeciw Covid-19) trzy razy" - przekazał sekretariat Verana.

Niemcy: pacjenci oszukują co do zaszczepienia

Spośród 49 pacjentów na oddziale intensywnej terapii COVID-19 w hamburskich klinikach Asklepios 32 nie miało ochrony w postaci szczepień;

Podczas przyjęć na oddział informacje udzielane przez pacjentów na temat ich statusu szczepień często okazywały się nieprawdziwe;

Jak potwierdza rzecznik prasowy szpitala w Hamburgu, "czasami nawet dwie trzecie pacjentów na oddziałach intensywnej terapii jest niezaszczepionych, mimo że ich udział w populacji Hamburga wynosi poniżej 9 procent".

Chiny: szpital odesłał do domu ciężarną z niekatualnym testem. Straciła dziecko

Władze chińskiego Xian ogłosiły w czwartek zamknięcie dwóch szpitali;

Jeden z nich wywołał skandal, odmawiając przyjęcia kobiety w ósmym miesiącu ciąży z powodu jej nieaktualnego testu przeciw COVID-19. Kobieta straciła dziecko;

Zamieszkany przez ok. 13 mln ludzi Xian od grudnia zmaga się z ogniskiem wariantu koronawirusa Delta i objęty jest ścisłym lockdownem w ramach rządowej strategii "zero covid";

Opublikowane w mediach społecznościowych nagranie przedstawia kobietę w kałuży krwi;

Wywołały one w społeczeństwie falę oburzenia na sposób egzekwowania surowych restrykcji przeciwepidemicznych w Xianie.

COVID-19 dla zaszczepionych - jak grypa

- Dla osób zaszczepionych COVID-19 będzie podobny do grypy - uważa włoski immunolog Sergio Abrignani;

Członek komitetu doradców rządu w Rzymie uważa, że nie ma sensu podawanie czwartej dawki szczepionki w krótkim czasie po poprzedniej;

W wywiadzie dla dziennika "Corriere della Sera" zastrzegł, że należy dokonać rozróżnienia między osobami zaszczepionymi i niezaszczepionymi;

- Tylko dla tych pierwszych zakażenie SARS-CoV-2 może być czymś takim, jak zarażenie się grypą, którą łapią każdej zimy miliony osób i jest śmiertelna w 0,1 proc. przypadków, zwłaszcza dla osób powyżej 70 lat z poważnymi chorobami - stwierdził Abrignani.

Quebec: podatek od bycia niezaszczepionym zmienia decyzję obywateli

Składka, która będzie wynosić "znaczącą sumę" - takie zapowiedzi kar dla niezaszczepionych ogłosił premier Quebecu;

Po ogłoszeniu takiego rozwiązania odnotowano znaczący wzrost zapisów na przyjęcie pierwszej dawki;

Decyzję argumentowano tym, że "niezaszczepieni mieszkańcy Quebecu nie mogą być przyczyną problemów dla pozostałych";

Około 10 proc. mieszkańców Quebecu jest niezaszczepionych.

Wzmocnione obostrzenia w Watykanie

Watykan zaostrzył przepisy antypandemiczne i kary za ich naruszanie;

Wprowadzono obowiązek noszenia maseczek FFP2 w miejscach zamkniętych;

Rozszerzono wymóg posiadania wzmocnionej przepustki sanitarnej, wystawianej tylko na podstawie szczepienia przeciwko COVID-19 lub wyleczenia;

Tylko ze wzmocnionym tzw. Green Pass dla zaszczepionych i wyleczonych można wejść do Muzeów Watykańskich i rezydencji w Castel Gandolfo;

Ten sam obowiązek dotyczy uczestników sympozjów i konferencji w watykańskich urzędach.

Gates: po Omikronie pandemia w fazie endemicznej

Gdy osłabnie fala COVID-19 napędzana obecnie Omikronem, występować będzie raczej znacznie mniej przypadków - ocenił Bill Gates;

Koronawirusa będzie można prawdopodobnie traktować jako sezonową grypę – powiedział współzałożyciel Microsoftu, miliarder i filantrop;

Poinformowała o tym w środę telewizja CNBC;

CNBC powołuje się na wymianę opinii Gatesa, którego nazywa „orędownikiem zdrowia publicznego”, na Twitterze z szefową ds. globalnego zdrowia publicznego Uniwersytetu w Edynburgu prof. Devi Sridhar;

Zdaniem Gatesa "Omikron wytworzy w przyszłym roku dużą odporność”;

Dodał, że jeśli wystarczająca część kraju zdoła utrzymać jakiś poziom jednoczesnej odporności przeciwko Covidowi, czy to wywołanej szczepionką czy w inny sposób, rozprzestrzenianie się wirusa może spowolnieć przez na tyle długi okres, by pandemia przeszła w fazę endemiczną.

WIDEO DNIA: - Od początku mówimy, że rząd musi wziąć odpowiedzialność - powiedziała posłanka Lewicy Magdalena Biejat, odnosząc się do baneru, którym Lewica w środę podkreśliła przekroczenie bariery stu tys. zgonów na COVID-19 w Polsce. Jak dodała "nie zwracamy uwagi na osoby, które umierają przez to, że łóżka, na które powinni trafić, są zajmowane przez osoby niezaszczepione". - Mamy bardzo dużo nadmiarowych zgonów osób z wypadków, osób z chorobami przewlekłymi, którym przez pandemię wydłużają się kolejki do lekarzy. To jest wina rządu, ponieważ nie reaguje, nie walczy z fake-newsami. To rząd nie wprowadził paszportów covidowych i nie doprowadził do sytuacji, w której Polacy zaczęliby się szczepić - przyznała w "Graffiti".

