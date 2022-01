Fala zakażeń związana z Omikronem spowoduje jeszcze większy wzrost zachorowań u dzieci niż w poprzednich falach – powiedział w czwartek kierownik Katedry oraz Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych USK we Wrocławiu prof. Leszek Szenborn. Lekarz zaapelował o szczepienia dzieci.

Kierownik Katedry oraz Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu prof. Leszek Szenborn na konferencji prasowej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim podkreślił, że fala zakażeń związana z wariantem Delta spowodowała dwa razy więcej zachorowań u dzieci niż obserwowano w poprzednich falach.

Profesor dodał, że fala związana z wariantem Omikron spowoduje jeszcze większy wzrost infekcji u dzieci. „To wiedza oparta na doświadczeniach krajów takich jak USA, Kanada, Francja czy Wielka Brytania. To do nas dojdzie w najbliższych tygodniach” – mówił prof. Szenborn.

Apel do rodziców dzieci przewlekle chorych

Lekarz zaapelował do rodziców dzieci przewlekle chorych, aby przyjęli oni szczepionkę. - To jest podstawowa sprawa. Te dzieci zakażają się najczęściej od osób dorosłych – mówił.

Naukowiec zaapelował też o szczepienia kobiet ciężarnych. „Wiele kobiet ciężarnych, które trafią do szpitala zakażą się Omikronem. One same może nie będą ciężko chore na COVID-19, ale mogą narazić swoje dzieci. Kobiety w każdym okresie ciąży mogą zaszczepić się przeciwko COVID-19; te szczepienia są zalecane przez Polskie Towarzystwo Ginekologów; szczepienia są bezpieczne i dają ochronę nie tylko matce, ale również wyposażają noworodka w przeciwciała” – mówił profesor.

Prof. Szenborn mówiąc o szczepieniach dzieci podkreślił, że szczepionki chronią też przez PISM, czyli wieloukładowym zespołem zapalnym, który jest u dzieci ciężkim powikłaniem po COVID-19.

aml/PAP