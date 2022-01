- Efekty tej szybkiej pracy po nocach, na ostatnią chwilę widać m.in po chaosie z Polskim Ładem. To się powtarza wielokrotnie. Ustawy przechodzą przez Sejm błyskawicznie, po to, by za kilka miesięcy wrócić do poprawek. Są pisane na kolanie - mówiła w "Graffiti", na temat nocnego posiedzenia Sejmu, Magdalena Biejat, posłanka Lewicy.

Prowadzący Marcin Fijołek zapytał posłankę Lewicy, czy późnonocne obrady Sejmu są problemem w pracy polityków.

- Tak, są. Skończyliśmy po godzinie 1 w nocy. Ostatnim punktem był ten dotyczący oceny pracy ministrów, bo takie punkty najczęściej pojawiają się w środku nocy. To jest oczywiście duży problem, nie tylko dlatego, że się gorzej pracuje, kiedy siedzi się po kilkanaście godzin w pracy. My stanowimy prawo. Naszym obowiązkiem jest pilnowanie prawa, które kształtuje rzeczywistość nas wszystkich i ono powinno powstawać jak najlepiej. Efekty tej szybkiej pracy po nocach, na ostatnią chwilę widać m.in po chaosie z Polskim Ładem. To się powtarza wielokrotnie. Ustawy przechodzą przez Sejm błyskawicznie, po to, by za kilka miesięcy wrócić do poprawek. Są pisane na kolanie - mówiła Magdalena Biejat, posłanka Lewicy.

Biejat odniosła się do sytuacji z wczorajszego posiedzenia Sejmu, kiedy to poseł Bartłomiej Sienkiewicz (KO) podszedł do Borysa Budki (KO), a następnie obaj pośpiesznie wyszli z sali obrad. Sytuacja ta wzbudziła kontrowersje w Sejmie, a w mediach społecznościowych rozgorzała dyskusja na temat powodu takiego zachowania.

- Nie wiem co się wydarzyło, jeśli chodzi o posła Sienkiewicza natomiast nie sądzę, żeby miało to jakikolwiek związek z kulturą pracy. Kultura pracy lub jej brak to jest odrębny problem, o którym powinniśmy rozmawiać. Pamiętajmy, że Sejm jest miejscem pracy dla innych osób np. straży marszałkowskiej, legislatorów. Oni też siedzą do godziny 1 w nocy - powiedziała.

Biejat: rząd nie reaguje

Marcin Fijołek zapytał posłankę o baner, który pojawił się podczas posiedzenia Sejmu. Posłowie Lewicy przypomnieli, że liczba osób zmarłych z powodu COVID-19 przekroczyła 100 tys, a winą za to obarczyli rząd.

- To jest fakt. My od początku mówimy, że rząd musi wziąć za to odpowiedzialność - powiedziała Biejat. Jak dodała "nie zwracamy uwagi na osoby, które umierają przez to, że łóżka, na które powinni trafić, są zajmowane przez osoby niezaszczepione".

- Mamy bardzo dużo nadmiarowych zgonów osób z wypadków, osób z chorobami przewlekłymi, którym przez pandemię wydłużają się kolejki do lekarzy. To jest wina rządu, ponieważ nie reaguje, nie walczy z fake-newsami. To rząd nie wprowadził paszportów covidowych i nie doprowadził do sytuacji, w której Polacy zaczęliby się szczepić - przyznała.

Biejat zapytana o kontrole paszportów covidowych podkreśliła, że "sytuacja niewiele się zmieni dopóki państwo nie weźmie za to odpowiedzialności". - Musimy mieć ustawę, która powie jasno, że jeśli chcemy korzystać z usług, musimy być zaszczepieni i musimy okazać paszport covidowy - dodała.

Odwołanie ministra Bortniczuka

- Nic, dosłownie nic. Trzy miesiące bezczynności, udawani pracy i brania 22 tys. zł miesięcznie pensji za nic. (...) Minister Bortniczuk i kierowany przez niego resort to tragifarsa, ani ministerstwo funkcjonujące w ten sposób, ani taki minister, nie są Polsce potrzebne - mówił podczas dyskusji na temat odwołania Kamila Bortniczuka poseł Lewicy Maciej Kopiec.

Wszystkie "Graffiti" do obejrzenia na polsatnews.pl

WIDEO - Zadał żonie 20 ciosów nożem. Nowe informacje ws. zbrodni w Rozniszewie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dsk/polsatnews.pl