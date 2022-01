Zamieszkany przez ok. 13 mln ludzi Xian od grudnia zmaga się z ogniskiem wariantu koronawirusa Delta i objęty jest ścisłym lockdownem w ramach rządowej strategii "zero covid".

Opublikowane w mediach społecznościowych wstrząsające zdjęcia i nagranie przedstawiające kobietę siedzącą przed szpitalem na plastikowym krześle, w kałuży krwi, wywołały w społeczeństwie falę oburzenia na sposób egzekwowania surowych restrykcji przeciwepidemicznych w Xianie.

Według mediów kobieta nie została przyjęta do szpitala, ponieważ przedstawiony przez nią ujemny wynik testu na koronawirusa był nieco starszy niż 48 godzin, jak przewidują reguły.

Szpital zamknięty na trzy miesiące

W ubiegłym tygodniu lokalne władze ogłosiły, że w związku ze sprawą ukarano kilku urzędników, a wysokiej rangi przedstawiciele służby zdrowia przepraszali za incydent. W czwartek poinformowano o wstrzymaniu pracy szpitala na trzy miesiące w celu poprawy jego działalności.

Na podobnych zasadach wstrzymano też pracę innego szpitala w Xianie, który również wywołał skandal związany z odmową udzielenia pomocy. Jeden z mieszkańców miasta twierdził, że jego ojciec zmarł w ubiegłym tygodniu, ponieważ odmówiono mu tam leczenia na serce z powodu "przepisów związanych z pandemią".

Oba szpitale "nie wywiązały się ze swoich obowiązków ratowania życia", co doprowadziło do "opóźnień w ratowaniu, diagnozie i leczeniu krytycznie chorych pacjentów, wzbudzając uwagę społeczeństwa i wywierając negatywny wpływ społeczny" – ogłosiły władze miejscowej służby zdrowia.

Szpitalowi, który odmówił przyjęcia kobiety w ciąży, kazano zawiesić w obowiązkach menedżera generalnego i zwolnić z pracy część personelu, a druga placówka musi pożegnać się z prezesem, zawiesić wiceszefa i zwolnić główną pielęgniarkę jednego z oddziałów.

Największe ognisko koronawirusa

Od grudnia w Xianie wykryto ponad 2 tys. lokalnych przypadków Covid-19 i jest to największe ognisko tej choroby w Chinach od czasu kryzysu w Wuhanie z przełomu 2019 i 2020 roku. Obecnie, po tygodniach surowego lockdownu, bilanse potwierdzanych codziennie infekcji spadają, a w czwartek zgłoszono ich tylko sześć.

Mimo zaszczepienia zdecydowanej większości mieszkańców ChRL chińskimi szczepionkami władze w Pekinie obstają przy strategii „zero covid” i stanowczo reagują nawet na pojedyncze infekcje, by nie dopuścić do nawrotu pandemii na szeroką skalę. Obecnie surowe lockdowny dotyczą co najmniej 20 mln Chińczyków.

