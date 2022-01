Koronawirus - Raport Dnia. Nowe informacje o COVID-19. Środa, 12 stycznia

Raport Dnia - podsumowujemy najważniejsze informacje o pandemii koronawirusa i jej skutkach.

COVID-19 - nowe dane Ministerstwa Zdrowia

Mamy 16 173 nowe, potwierdzone przypadki koronawirusa - poinformowało w środę Ministerstwo Zdrowia;

Zmarło kolejnych 684 chorych z COVID-19;

W szpitalach przebywa 17 155 pacjentów z COVID-19, w tym 1682 chorych jest podłączonych do respiratorów;

Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 30 781 łóżek i 2790 respiratorów;

Resort przekazał, że na kwarantannie przebywa 183 295 osób. Wyzdrowiało dotąd 3 741 583 zakażonych.

ZOBACZ: Koronawirus. Nowe przypadki zakażeń w Polsce. Dane o chorych na COVID-19, środa 12 stycznia

Lewica chce procedowania ustawy o obowiązkowych szczepieniach. W Sejmie rozwinięto baner

Posłowie Lewicy Marcelina Zawisza i Marek Rutka zaapelowali w środę, by projekt w sprawie obowiązku szczepień trafił pod obrady Sejmu;

Przypomnieli, że liczba osób zmarłych z powodu COVID-19 przekroczyła 100 tys.;

Podczas wystąpienia posłanki Zawiszy na sali plenarnej pojawił się baner, w którym winą za śmierć Polaków z COVID-19 obarczono rząd.

ZOBACZ: Lewica chce procedowania ustawy o obowiązkowych szczepieniach. W Sejmie rozwinięto baner

Prof. Horban: należy wprowadzić mechanizmy prawne, które przymuszą ludzi do szczepienia

Należy wprowadzić mechanizmy prawne, które przymuszają do szczepienia ludzi, którzy nie chcą się szczepić – powiedział w środę główny doradca premiera ds. COVID-19 i przewodniczący Rady Medycznej prof. Andrzej Horban;

Wyjaśnił, że "obowiązkowe szczepienie oznacza, że administracja państwowa, administracja medyczna musi zorganizować całe szczepienia w ten sposób, aby one były bezpłatne, dostępne i możliwe do przeprowadzenia".

ZOBACZ: Prof. Andrzej Horban: należy wprowadzić mechanizmy prawne, które przymuszą ludzi do szczepienia

EMA: wstępne badania potwierdzają skuteczność szczepionek przeciwko Omikronowi

Wstępne badania potwierdzają skuteczność szczepionek przeciw COVID-19 przy zakażeniu wariantem Omikron;

Wskazują one, że preparaty te w dużym stopniu chronią przed ciężkim przebiegiem choroby i hospitalizacją;

Efektywność szczepionek w zapobieganiu objawowemu COVID-19 jest przy Omikronie mniejsza niż przy innych szczepach koronawirusa;

Jednocześnie potwierdzają one, że istniejące na europejskim rynku szczepionki przeciw COVID-19 zapewniają ochronę przed hospitalizacją i ciężkim przebiegiem choroby.

ZOBACZ: Koronawirus. EMA: wstępne badania potwierdzają skuteczność szczepionek przeciwko wariantowi Omikron

WHO: wzrost o 55 proc. zakażeń koronawirusem na świecie

Liczba zakażeń koronawirusem na świecie w ubiegłym tygodniu wzrosła o 55 proc. w stosunku do poprzedniego tygodnia;

Liczba zgonów na COVID-19 pozostała jednak na podobnym poziomie - informuje WHO;

Dominującym wariantem SARS-CoV-2 pozostaje Omikron;

Między 3 a 9 stycznia na całym świecie zdiagnozowano ponad 15 mln infekcji koronawirusem, zmarło też ponad 43 tys. zakażonych osób - przekazała WHO.



ZOBACZ: WHO: wzrost o 55 proc. zakażeń koronawirusem na świecie. Dominuje Omikron

Hiszpania. 15 mln zwolnień chorobowych podczas pandemii

Podczas dwóch lat pandemii w Hiszpanii wydano 15,2 mln zwolnień chorobowych, z czego ponad 5 mln z powodu COVID-19;

Ośrodki zdrowia są przeciążone;

Pracodawcy podejrzewają nadużycia;

Koszty nieobecności pracowników w samym 2020 r., w tym wstrzymania produkcji, wyniosły równowartość 9 proc. hiszpańskiego PKB.

ZOBACZ: Hiszpania. 15 mln zwolnień chorobowych podczas pandemii. "To nadużycia"

Badania pilotażowe doustnej szczepionki przeciwko COVID-19

Naukowcy z Hongkongu opracowali doustną szczepionkę przeciwko COVID-19;

Szczepionka może być produkowana w postaci kapsułek;

Jest w stanie wywołać odpowiedź immunologiczną na wirusa bez działań niepożądanych zarówno u myszy, jak i u ludzi;

Prace rozwojowe rozpoczęły się w połowie 2021 roku, wyniki opublikowano w grudniu w czasopiśmie naukowym Vaccines.

ZOBACZ: Naukowcy przeprowadzili badania pilotażowe doustnej szczepionki przeciwko COVID-19

Niemcy. Najwięcej nowych zakażeń od wybuchu pandemii

Ponad 80 tys. nowych zakażeń koronawirusem zgłoszono w ciągu jednej doby w Niemczech do berlińskiego Instytutu im. Roberta Kocha (RKI) - poinformowała w środę ta instytucja;

To rekordowy bilans od początku pandemii;

W ciągu 24 godzin urzędy zdrowia w Niemczech zgłosiły łącznie 80 430 infekcji;

Tydzień temu było to 58 912 zakażeń. Poprzedni rekord padł 18 listopada, kiedy odnotowano ich 65 371;

384 osoby zmarły w ciągu ostatniej doby z powodu koronawirusa.

ZOBACZ: Niemcy. Ponad 80 tys. nowych zakażeń koronawirusem - najwięcej od wybuchu pandemii

Włochy. Nowy rekord szczepień przeciw COVID-19

Ponad 686 tysięcy szczepień przeciw COVID-19 wykonano we wtorek we Włoszech;

Włochy są jednym z krajów o najwyższym wskaźniku zaszczepionych;

Pierwszą dawkę szczepionki przyjęło jednego dnia około 77 tysięcy osób, w większości dzieci;

Mniej niż jedną trzecią w tej grupie stanowią osoby w wieku ponad 50 lat, wobec których rząd wprowadził obowiązek szczepień;

Po dwóch dawkach jest ponad 86 procent ludności kraju, a trzecią dawkę przyjęło 24 mln osób, czyli 61 procent tych, którzy kwalifikują się do takiego szczepienia.

ZOBACZ: Włochy. Nowy rekord: 686 tysięcy szczepień przeciw COVID-19 w jednym dniu

Anthony Fauci: nie ma mowy, by wyeliminować z życia COVID-19

Główny doradca Białego Domu ds. medycznych Anthony Fauci powiedział, że nie ma możliwości wyeliminowania COVID-19 z życia społeczeństwa;

W jego ocenie USA zbliżają się do momentu, w którym przejdą do nowej normalności, życia z koronawirusem;

Jak dodał, wariant koronawirusa "Omikron, ze swoją niezwykłą, bezprecedensową zdolnością do przenoszenia się, ostatecznie dopadnie prawie wszystkich", a wyeliminowanie choroby powodowanej przez wirusa jest nierealne.



ZOBACZ: USA. Anthony Fauci: nie ma mowy, by wyeliminować z życia COVID-19

Niemcy: przez pomyłkę zaszczepiono 200 osób przeterminowaną szczepionką

W centrum szczepień w Ingolstadt na początku stycznia podano przeterminowane dawki szczepionki firmy Biontech;

W środę władze Górnej Bawarii ogłosiły, że w 201 przypadkach przez pomyłkę podano szczepionkę, której termin ważności upłynął dzień wcześniej;

We wtorek ujawniono podobny przypadek z Ebersberga;

Według spółki operacyjnej, w dniach 4-6 stycznia zaszczepiono tam około 1800 osób szczepionką, której termin ważności upłynął 31 grudnia.

ZOBACZ: Niemcy. Przez pomyłkę zaszczepiono 200 osób przeterminowaną szczepionką

Włochy. Jedna trzecia zakażonych przebywa w szpitalach z innego powodu

We Włoszech jedna trzecia hospitalizowanych zakażonych koronawirusem osób przebywa w szpitalu nie z powodu objawów COVID-19, ale innych chorób - wynika z analiz z sześciu placówek w kraju;

Oznacza to, że pacjenci ci trafili do szpitala, by leczyć inne schorzenia, a test wykazał też u nich zakażenie koronawirusem;

W szpitalach przebywa obecnie ponad 18,6 tysięcy zakażonych osób, w tym około 1600 na intensywnej terapii.



ZOBACZ: Koronawirus; Włochy. Badania: jedna trzecia zakażonych przebywa w szpitalach z innego powodu

ZDJĘCIE DNIA: Kobieta z maską zasłaniającą nos i usta spaceruje w pobliżu Wieży Eiffla. We wtorek poinformowano, że w ciągu poprzedniej doby we Francji wykryto 368 149 zakażeń koronawirusem - najwięcej od początku pandemii. Siedmiodniowa średnia krocząca infekcji wzrosła do ponad 280 tys. Wskaźnik zachorowalności we Francji na 100 tys. mieszkańców wynosi 2790 osób. Odsetek pozytywnych wyników testów wzrósł do 20 procent.



PAP/EPA/Mohammed Badra Paryż

WIDEO - Korea Północna. Kim Dzong Un zapłakał i przeprosił naród. "Jest mi wstyd" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an/pdb/polsatnews.pl