Hiszpania. 15 mln zwolnień chorobowych podczas pandemii. "To nadużycia"

Koszty nieobecności pracowników w samym 2020 r., w tym wstrzymania produkcji, wyniosły równowartość 9 proc. hiszpańskiego PKB - informuje AMAT.

Ostatnią falę zwolnień spowodował gwałtowny wzrost zakażeń wywołanych wariantem Omikron w okresie świąt Bożego Narodzenia. W grudniu 2021 r. zwolnienie chorobowe wydano ponad 566 tys. pracowników; ich liczba była o 630 proc. większa niż w listopadzie.

Nadużycia mają wpływ na gospodarkę

W niektórych regionach autonomicznych (w Madrycie i Katalonii), ze względu na przeciążenie ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej, do otrzymania zwolnienia wystarczy telefoniczne lub internetowe poinformowanie o pozytywnym wyniku przeprowadzanego samodzielnie testu antygenowego na obecność koronawirusa. Wcześniej było to możliwe tylko po osobistej wizycie i potwierdzającym infekcję badaniu PCR.

Pracodawcy podejrzewają nadużycia w związku z falą nieobecności w pracy i brakiem kontroli ze strony administracji - zaznacza AMAT. Podkreśla, że taka sytuacja ma wpływ na produkcję i całą gospodarkę.

Zwolnienie chorobowe dla osób przebywających na zwolnieniu

Dodatkowo trudności występują przy przywracaniu pracowników do pracy, gdyż wypis lekarski musi być uzyskany osobiście w ośrodkach zdrowia. Według danych AMAT, co siódmy pracownik na zwolnieniu chorobowym mógłby powrócić do pracy, ale przez niewydolność systemu podstawowej opieki zdrowotnej nie może uzyskać pozwolenia lekarskiego.

W Hiszpanii każdy pracownik z pozytywnym wynikiem testu przechodzi na zwolnienie chorobowe i trwającą obecnie siedem dni izolację. Koszty zwolnień pokrywa ubezpieczenie społeczne, które od marca 2020 r. traktuje COVID-19 jak wypadek przy pracy. Pracownik ma prawo do otrzymania 75 proc. podstawy wynagrodzenia, które jest wypłacane od pierwszego dnia. W przypadku innych chorób przysługuje tylko 40 proc. wynagrodzenia od czwartego do 15. dnia choroby, a dopiero później 75 proc.