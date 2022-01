We Włoszech jedna trzecia hospitalizowanych zakażonych koronawirusem osób przebywa w szpitalu nie z powodu objawów COVID-19, ale innych chorób - wynika z analiz z sześciu placówek w kraju. Oznacza to, że pacjenci ci trafili do szpitala, by leczyć inne schorzenia, a test wykazał też u nich zakażenie koronawirusem.