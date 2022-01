Koronawirus - Raport Dnia. Nowe informacje o COVID-19. Piątek, 7 stycznia

Raport Dnia - podsumowujemy najważniejsze informacje o pandemii koronawirusa i jej skutkach.

Dane Ministerstwa Zdrowia

11 902 nowych przypadków koronawirusa stwierdzono w Polsce;

Zmarło 117 chorych na COVID-19;

W szpitalach przebywa 18 439 pacjentów z COVID-19;

1 858 jest podłączonych do respiratorów;

Na kwarantannie przebywa obecnie 165 506 osób;

W ciągu ostatniej doby przeciw COVID-19 zaszczepiło się 24 750 osób;

Liczba osób w pełni zaszczepionych wynosi 21 153 724.

WHO: Omikron opanowuje świat

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podała w czwartek, że w ciągu ostatniego tygodnia zanotowano rekordową liczbę 9,5 mln zakażeń koronawirusem;

To 71 proc. więcej niż w poprzednim 7-dniowym okresie;

WHO podała, że w ciągu tygodnia zakaziło się 9 520 488 ludzi; zmarło 41 178 osób. W poprzednim tygodniu zmarło 44 680 osób;

Przedstawiciele WHO informują, że Omikron wpływa bardziej na nos i gardło niż na płuca i nie okazał się tak śmiertelny, jak poprzedzający go wariant Delta.

Ekspert ostrzega przed łączonymi zakażeniami SARS-CoV-2



Jaron Rabinovici, izraelski doktor, który odkrył fluronę - jednoczesne zakażenie wirusem grypy i SARS-CoV-2 uważa, że można się spodziewać więcej równoczesnych zakażeń;

Profesor Rabinovici przekazał w wywiadzie dla The National, że lekarze mogą spodziewać się większej liczby trudno wykrywalnych równoczesnych zakażeń;

Profesor zastrzegł, że łatwo jest się pomylić w diagnozowaniu zakażenia dwoma różnymi wirusami, szczególnie że nowe warianty COVID-19 naśladują symptomy zakażenia innymi wirusami;

Ekspert uważa, najlepszą ochroną jest zaszczepienie się przeciwko obu wirusom.

Minister zdrowia przyjął trzecią dawkę szczepionki

Minister zdrowia przyjął w piątek w jednej z warszawskich aptek trzecią przypominającą dawkę szczepienia przeciw COVID-19;

Po szczepieniu przed apteką odbył się krótki briefing prasowy, zakłócany przez mężczyzn, którzy krzyczeli m.in.: "zrób coś!", "rząd pod sąd!", "wszystkich nas zabijecie!", pytali: "czy wygrał pan hulajnogę w loterii poszczepiennej?";

Farmaceuci podali już ponad 1 mln szczepień przeciw COVID-19 – podsumował wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marek Tomków, który wziął udział w piątek wraz z ministrem zdrowia w briefingu prasowym.

Liczba zakażeń w Polsce może wzrosnąć dziewięciokrotnie

Grupa MOCOS działająca przy Politechnice Wrocławskiej prognozuje, że do końca stycznia dziewięciokrotnie może wzrosnąć w Polsce liczba wykrywanych przypadków COVID-19;

Zdaniem naukowców wzrosnąć ma też liczba zgonów;

14 stycznia średnia z modelowań wzrośnie z poziomu ok. 12 tys. zakażeń do średniej ok. 16 tys. zakażeń. Będzie to początek piątej fali pandemii;

Następne dni to wzrosty średniej o kilka tysięcy przypadków.

Hiszpania. Omikron w ściekach

W Hiszpanii, gdzie nasila się liczba zakażeń wariantem Omikron, notowane jest największe stężenie cząsteczek koronawirusa w wodach ściekowych;

Przybywa też pacjentów kilkakrotnie zainfekowanych SARS-CoV-2;

Służby medyczne zaznaczają, że właśnie Omikron jest odpowiedzialny za szybko rosnącą w Hiszpanii liczbę osób, które na COVID-19 chorowały już kilkakrotnie;

W skali kraju osób takich są już tysiące.



Włochy. Omikron stanowi 40 proc. wszystkich zakażeń

Wariant Omikron stanowi we Włoszech od 30 do 40 procent wszystkich zakażeń koronawirusem, a odsetek ten rośnie - te dane przedstawiono na uniwersytecie w Mediolanie;

Przy tym wariancie do trzech spada średnia dni hospitalizacji, podczas gdy w przypadku Delty było to 20 dni w szpitalu;

Clelia Di Serio, dziekan wydziału statystyki medycznej na uniwersytecie Vita-Salute San Raffaele powiedziała w piątek, że zaraźliwość Omikrona jest bardzo wysoka, ale niższa jest jego tzw. zjadliwość i śmiertelność.

Macron kontrowersyjnie o niezaszczepionych

Prezydent Emmanuel Macron podtrzymał w piątek swoje wcześniejsze kontrowersyjne słowa o niezaszczepionych jako "nieodpowiedzialnych" i "nie-obywatelach";

- Moja wolność kończy się, gdy zabieram ją innym – stwierdził podczas konferencji prasowej w Paryżu z udziałem szefowej KE Ursuli von der Leyen;

Prezydent Macron powtórzył, że Francuzi powinni "w pełni przyjąć" jego wypowiedź udzieloną 3 dni temu dziennikowi "Le Parisien", w której oznajmił, że chce "wkurzyć niezaszczepionych", których uważa za "nieodpowiedzialnych" i nie są oni dla niego obywatelami.

Nowe restrykcje w Niemczech

Wprowadzono zasadę 2G Plus - osoby zaszczepione i wyleczone muszą przedstawiać negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, aby uzyskać pozwolenie na wejście do lokalu;

Osoby, które otrzymały dawkę uzupełniającą nie muszą przedstawiać testów;

Kwarantanna dla osób kontaktowych z osobami zakażonymi oraz izolacja osób zakażonych mają zostać skrócone i uproszczone;

Osoby kontaktowe będą zwolnione z kwarantanny, jeśli są zaszczepione dawką przypominającą;

Osoby zakażone lub mające z nimi kontakt powinny być w stanie zakończyć kwarantannę po siedmiu dniach, wykonując test PCR lub szybki test antygenowy.

