Wariant Omikron stanowi we Włoszech od 30 do 40 procent wszystkich zakażeń koronawirusem, a odsetek ten rośnie - te dane przedstawiono na uniwersytecie w Mediolanie. Przy tym wariancie do trzech spada średnia dni hospitalizacji, podczas gdy w przypadku Delty było to 20 dni w szpitalu.

Clelia Di Serio, dziekan wydziału statystyki medycznej na uniwersytecie Vita-Salute San Raffaele powiedziała w piątek, że zaraźliwość Omikrona jest bardzo wysoka, ale niższa jest jego tzw. zjadliwość i śmiertelność. To, jak wskazała, wpływa na długość hospitalizacji w wyniku zakażenia; jest ona średnio prawie siedem razy krótsza niż przed rokiem.

ZOBACZ: Włochy. Obowiązkowe szczepienia dla 50-latków. Rozważano obowiązek dla wszystkich

Badaczka, która jest także dyrektorem Uniwersyteckiego Ośrodka Statystycznego zaznaczyła w rozmowie z Ansą, że choć liczba zakażeń jest bardzo wysoka, to opieka nad pacjentami w szpitalu jest "mniej obciążająca z powodu krótszego pobytu".

Szczytu zakażeń należy spodziewać się w drugiej połowie stycznia

Zastrzegła zarazem: "Niestety to, co wydarzy się za 15 dni nie zależy od tego, co robimy i o czym decydujemy dzisiaj, ale będzie to rezultat tego, co było w minionych tygodniach podczas świąt i okazji do częstszych spotkań".

ZOBACZ: Włochy. Coraz więcej chorych na COVID-19 odmawia ratowania życia. "Nie zgadzają się na kurację"

W związku z decyzją rządu o wprowadzeniu we Włoszech obowiązku szczepień przeciwko COVID-19 dla osób powyżej 50 lat poinformowano, że niezaszczepionych z tej grupy wiekowej jest 2,1 mln mieszkańców kraju.

WIDEO - Krzyki pasażerów, płomienie widoczne przez okno. Jest nagranie z wnętrza płonącego samolotu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mad/PAP