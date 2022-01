Z Rosją jest zawsze ten sam problem: kiedy coś zaczyna, to nie wiadomo kiedy skończy i gdzie się zatrzyma - mówi Marie Dumoulin z think tanku ESFR o interwencji w Kazachstanie. Rosyjskie wojska wylądowały z "misją pokojową" w tym kraju w czwartek po południu. Sytuację skomentuje na antenie Polsat News w "Gościu Wydarzeń" publicysta i były dyplomata Witold Jurasz.

Rosyjska operacja pokojowa w Kazachstanie na pewno będzie wymagała przekierowania części środków z kierunku ukraińskiego - mówi Marie Dumoulin, ekspertka z paryskiej filii think tanku Europejska Rada Spraw Zagranicznych (ECFR). Zauważa też, że z Rosją jest "zawsze ten sam problem": kiedy coś zaczyna, to nie wiadomo kiedy skończy i gdzie się zatrzyma.

- Zamieszki, które wybuchły w Kazachstanie 2 stycznia, zostały wywołane nagłym wzrostem cen gazu LPG. W ciągu ostatnich lat kraj ten był jednak świadkiem licznych demonstracji i ruchów protestu. Nasiliły się one szczególnie w 2021 r. Różnica w zestawieniu z aktualną sytuacją polega na tym, że obecnie protesty szybko rozprzestrzeniły się na cały Kazachstan i nabrały wymiaru politycznego" - przypomina Dumoulin, która w przeszłości była wysokiej rangi urzędniczką we francuskim MSZ.

Przestrzega ona przed zbyt pochopnym interpretowaniem wydarzeń w Kazachstanie jako geopolitycznej gry mocarstw.

Ekspertka: nie przesadzajmy z geopolityką

- Powinniśmy unikać rozdmuchiwania geopolitycznego aspektu całej sprawy. Protesty wybuchły z powodu lokalnych uwarunkowań. W środę wieczorem to właśnie prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew próbował narzucić narrację geopolityczną, twierdząc, że protesty są operacją terrorystyczną kierowaną z zewnątrz. Uzasadnił w ten sposób prośbę o interwencję misji pokojowej sojuszników z Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ros. ODKB – sojusz wojskowy kilku państw WNP) - zaznacza ekspertka, dodając, że Rosja, która rozpoczęła już interwencję, postarała się, by zapewnić sobie wsparcie innych członków ODKB, przede wszystkim Armenii i Tadżykistanu.

- Dla Tokajewa jest to sposób zakomunikowania protestującym, że powinni ustąpić, bo traktuje on sprawę naprawdę serio. To również komunikat pod adresem Rosji, że Kazachstan pozostanie bliskim i lojalnym sojusznikiem. To wreszcie sposób na uzyskanie wsparcia Moskwy na wewnętrznej scenie politycznej. Nie jest żadną tajemnicą, że Tokajew był marionetką byłego prezydenta Nursułtana Nazarbajewa, bez własnego kapitału politycznego - ocenia Dumoulin.

Pytana, czy Kreml nie byłby zainteresowany pozostaniem wojsk rosyjskich w Kazachstanie na dłużej, zwraca uwagę, że mogłoby to mieć niebezpieczne skutki.

- Już teraz podnoszą się głosy, że Tokajew sprzedał suwerenność swojego kraju. Oprócz tego, stała obecność wojskowa Rosjan mogłaby doprowadzić do zwiększenia rosyjsko-kazachskich napięć etnicznych w Kazachstanie. Przedłużająca się interwencja nie miałaby większego sensu ani z punktu widzenia Kremla, ani Tokajewa. Nie wolno jednak przy tej okazji zapominać, że z Rosją jest zawsze ten sam problem: kiedy coś zaczyna, to nie wiadomo kiedy skończy i gdzie się zatrzyma - ironizuje analityczka ECFR.

Dopytywana, jak interwencja w Kazachstanie wpłynie na rosyjskie plany na innych kierunkach, Dumoulin nie ma wątpliwości, że "Kreml będzie musiał przekierować część środków, które w innym wypadku mogłyby zostać użyte do inwazji na Ukrainę, o ile była ona planowana".

- Wydarzenia te będą prawdopodobnie też miały wpływ na zbliżające się rozmowy amerykańsko-rosyjskie, ponieważ niektóre rosyjskie media już przedstawiają protesty jako "kolorową rewolucję" inspirowaną przez Zachód. Kraje zachodnie powinny uważać, aby nie wpaść w pułapkę geopolitycznego odczytania tych wydarzeń i zwracać większą uwagę na lokalną dynamikę, która jest kluczem do zrozumienia tego, co się dzieje - konkluduje Marie Dumoulin.

Ukraińskie media: Kazachstan to dobra wiadomość dla Ukrainy

"To, co dzieje się w Kazachstanie, bezpośrednio dotyczy interesów Kremla w Azji Centralnej i pośrednio wpływa na sytuację w islamskich regionach Rosji" - podkreśla ukraiński portal Dzerkało Tyżnia.

Jak dodaje, wojskowa obecność w Kazachstanie to dla Moskwy jednocześnie korzyści i ryzyko. Korzyści polegają na tym, że Kreml otrzymuje zależne i będące pod kontrolą władze kraju, zorientowane na Rosję, a także ogranicza wpływ w Kazachstanie Chin i Turcji. Nabywa też dodatkowe zasoby, wzmacnia wizerunek Władimira Putina jako "zbierającego 'rosyjskie ziemie'" oraz jego pozycję negocjacyjną z prezydentem USA Joe Bidenem - czytamy.

Związane jest też z tym spore ryzyko - uważa portal. Rosyjskie wojska "pokojowe" mogą być odebrane przez wielu mieszkańców Kazachstanu jako siły "okupacyjne". To z kolei może doprowadzić do strat wizerunkowych w kraju, w którym i tak silne są nastroje antyrosyjskie - wskazuje. Może też to skutkować zbrojnymi napaściami na rosyjskich żołnierzy i na Rosjan, którzy stanowią ok. 20 proc. mieszkańców Kazachstanu.

Wojskowa obecność w Kazachstanie oznacza, że Rosja będzie zmuszona do przerzucenia do tego kraju części swoich wojskowych i zasobów finansowych. "To bez wątpienia dobra wiadomość dla Ukrainy: im więcej problemów mają rosyjskie władze, tym lepiej dla nas" - ocenia.

