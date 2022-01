- To kwestia pewnego show, które chce urządzić Donald Tusk - powiedział w "Graffiti" rzecznik rządu Piotr Müller o zapowiedzianym przez szefa PO projekcie ustawy rekompensującej mieszkańcom wzrost cen gazu.

Rzecznik rządu rozmawiał z prowadzącym Marcinem Fijołkiem m.in. o podwyżkach cen gazu. Jak zauważył, na wysokie ceny gazu wpływa m.in. polityka klimatyczna Unii Europejskiej oraz dyktat cenowy Rosji.

Zapytany o zgłaszane przypadki wzrostu cen gazu, które wynoszą nawet 400 procent, Müller odpowiedział: - W sytuacjach, które pan wymienił, często mamy do czynienia z wyborem złej taryfy, nie indywidualnej, a biznesowej.

- Wcześniej taryfy biznesowe i indywidualne często były na podobnych poziomach. Teraz stały się o wiele bardziej różne - wyjaśnił. I dodał: - Nie zamykamy na to oczu, będziemy to obserwować.

Donald Tusk o podwyżkach gazu

- Właśnie dzisiaj dotarły do nas informacje ze wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, jak naprawdę będą wyglądały rachunki gazowe u tysięcy polskich rodzin. I tak wszyscy cierpimy w Polsce, bo jest ta podwyżka gazowa ponad 50 procent dla każdego gospodarstwa, ale okazało się, że oni przygotowali taką koszmarną ustawę, tak mając kompletnie gdzieś zwykłe polskie rodziny, że w tysiącach polskich domów te podwyżki to będą podwyżki o kilkaset procent - mówił w czwartkowym spocie szef PO.

- To kwestia pewnego show, które chce urządzić Donald Tusk. Ta kwestia może być rozwiązana szybko własnym zgłoszeniem. Donald Tusk wykorzystuje pewną niewiedzę w tym zakresie - powiedział Piotr Müller w poniedziałkowym "Graffiti". Odniósł się tym samym do zapowiedzi szefa PO dotyczącej projektu ustawy rekompensującej wzrost cen gazu. Jak przekazał Tusk, projekt w poniedziałek trafi do Sejmu.

Rzecznik rządu podkreślił, że problem może leżeć w braku świadomości tego, z której taryfy korzystamy. - Pewnie w tym zakresie można było jaśniej poinformować tych, którzy korzystają z taryfy biznesowej. To jest zadanie na ten miesiąc - stwierdził Müller.

Müller: Tusk jak widać nie słucha doradców

Rzecznik rządu odniósł się jeszcze do lat, w których stanowisko premiera piastował Donald Tusk. - Gdy za jego czasów inflacja była bardzo wysoka, nie było tarczy antyinflacyjnej - powiedział. W tamtym czasie jednym z doradców Tuska był obecny premier Mateusz Morawiecki.

- Tusk jak widać nie słucha doradców, wiele osób mu wtedy doradzało, aby działania antyinflacyjne realizować - dodał Müller.

Zapytany o unijny pakiet klimatyczny, rzecznik rządu stwierdził: - Jeżeli chodzi o Fit for 55, mamy zdanie krytyczne i będziemy te przepisy blokować.

- Pakiet klimatyczny jest elementem już przyjętego prawa unijnego w związku z tym nie można go wypowiedzieć w prosty sposób, tylko trzeba znowelizować przepisy na poziomie europejskim - dodał.

- W 2014 roku zaakceptowano przepisy dotyczące sposobu handlu pakietami do emisji dwutlenku węgla, wtedy rządziła PO, opóźniony efekt jest teraz. Dlatego pan premier Morawiecki zaproponował, był Donald Tusk skierował gotowy list do przywódców europejskich, kolegów z Partii Ludowej, aby zmienić zasady handlu emisjami - powiedział rzecznik rządu.

- Jako przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej, gdyby chciał, wymusiłby na swoich kolegach, żeby wprowadzić tego typu rozwiązania - dodał.

Zapytany o główne wyzwania jeśli chodzi o transformację energetyczną, rzecznik rządu wymienił: - Atom i elektrownie gazowe, ale oczywiście również odnawialne źródła energii.

