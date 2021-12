We wtorek wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska przekazała, że Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Warszawa Włochy dowiedział się o podwyżce cen gazu dla mieszkańców, wynoszącej 980 proc. Co prawda pomyliła się w swoim tweecie, bo rachunki będą wyższe o około 700 proc., ale to i tak gigantyczny skok.

Zapowiedziała, że ratusz złoży w tej sprawie skargę do Urzędu Regulacji Energetyki. "Dla pełnego obrazu - warto dodać, że lokatorzy nie mają prawa do 'tarczy antyinflacyjnej', bowiem nie mają indywidualnych umów z dostawcami" - zauważyła Kaznowska na Twitterze.

Bum‼️ Mój poranny tt o rekordowym wzroście ceny gazu dla przychodni o 815% już rekordem nie jest. ZGN @warszawa Włochy otrzymał ofertę przetargową ze wzrostem cen o 9️⃣8️⃣0️⃣%. Za tą podwyżkę mają zapłacić lokatorzy⬇️ Piszemy protest do URE. pic.twitter.com/WNmoYr50lp — Renata Kaznowska (@RKaznowska) December 28, 2021

Odpowiedziano jej z oficjalnego konta PGNiG Obrót Detaliczny. W przypadku klientów biznesowych PGNiG Obrót Detaliczny obowiązują cenniki kształtowane w oparciu o bieżącą sytuację rynkową, w tym o notowania gazu na Towarowej Giełdzie Energii (TGE), które w ostatnim czasie osiągają historycznie wysokie poziomy.

— PGNiG Obrót Detaliczny (@PGNiG_OD) December 28, 2021 Rafał Trzaskowski o podwyżkach sięgających 1000 proc.

Teraz wzrastające ceny gazu skomentował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W mediach społecznościowych zapytał premiera Mateusza Morawieckiego, czy podwyżki zaplanowane przez państwową spółkę PGNiG lub inne przedsiębiorstwa "to element tarczy antyinflacyjnej".

Następnie prezydent Warszawy przytoczył, z jakimi wzrostami opłat za gaz mierzą się poszczególne miejskie jednostki. Dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ursusie ma to być 390 proc., a dla innych sportowych placówek na Solcu, Szczęśliwicach oraz "Jutrzenki" - 490 proc.

Trzaskowski dodał, że Przychodnie Zdrowia Ursynów zapłacą za gaz o 800 proc. więcej, a Zakłady Gospodarowania Nieruchomościami "Ursynów", zarządzające komunalnymi mieszkaniami, ujrzą rachunki wyższe o 900 proc.

"I absolutny rekordzista - mieszkania komunalne (ZGN) Włochy - 1000 proc. Po galopujących w skali całego kraju cenach śmieci i prądu to kolejna 'niespodzianka' od PiS dla mieszkańców. A gdzie tarcza ochronna obiecywana im przez rząd?" - zapytał prezydent stolicy w środę.

