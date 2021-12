"Cena za gaz wyższa o 980 proc. Piszemy protest do Urzędu Regulacji Energetyki" - poinformowała wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. Odniosła się w ten sposób do oferty przetargowej, jaką otrzymał Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Warszawa Włochy. Wiceprezydent wprawdzie pomyliła się w wyliczeniach, ale wzrost ceny o blisko 700 proc. i tak należy uznać za gigantyczny.

"Dla pełnego obrazu - warto dodać, że lokatorzy nie mają prawa do "tarczy antyinflacyjnej" bowiem nie mają indywidualnych umów z dostawcami" - zauważyła wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska na Twitterze.

I dla pełnego obrazu - warto dodać, że lokatorzy nie mają prawa do „tarczy antyinflacyjnej” bowiem nie mają indywidualnych umów z dostawcami. — Renata Kaznowska (@RKaznowska) December 28, 2021

Wcześniej informowała, że jedna z warszawskich przychodni zdrowia w 2021 r. płaciła 112 tys. zł rocznie, a w 2022 r. ma płacić 880 tys. zł. W tym przypadku mowa o podwyżce o blisko 700 proc.

Podwyżka cen gazu na 2022 rok ma wynieść ok 54% ?

A co powiecie na podwyżkę 8️⃣1️⃣5️⃣% ‼️

Nasza miejska przychodnia zdrowia w 2021 r płaciła 112 tys zł rocznie. W 2022 ma płacić 880 tys. Czy w @warszawa PGNiG postanowiło ustanowić nowy rekord drożyzny? pic.twitter.com/WhjL9PQnOU — Renata Kaznowska (@RKaznowska) December 28, 2021

Kto najbardziej odczuje podwyżki

Niedawne podwyżki cen gazu zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki na poziomie 54 proc. dotyczyły wyłącznie gospodarstw domowych. Ceny dla innych klientów nie są regulowane.





W połowie grudnia prezes URE zatwierdził nowe taryfy na sprzedaż gazu dla spółki PGNiG Obrót Detaliczny oraz na dystrybucję tego paliwa dla Polskiej Spółki Gazownictwa. Najbardziej podwyżki odczują ci, którzy ogrzewają gazem dom - ich rachunki wzrosną o ok. 174 zł netto miesięcznie. Kuchenkowicze z kolei zapłacą o 9 zł więcej miesięcznie.

Jak podał Urząd, gaz w kontraktach rocznych podrożał rok do roku o 175 proc., do 215 zł/MWh, a w kontraktach kwartalnych o prawie 600 proc., do prawie 580 zł/MWh. Zaznaczył jednocześnie, że detaliczne ceny gazu wzrastają mniej niż hurtowe.

