Koronawirus - Raport Dnia. Nowe informacje o COVID-19. Wtorek, 28 grudnia

W Polsce w ciągu ostatniej doby stwierdzono 9 843 nowe przypadki zakażeń koronawirusem. Zmarło kolejnych 549 chorych, z czego 410 to osoby niezaszczepione. - To jest ponad 75 proc. wszystkich zgonów - powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Tymczasem we Włoszech padł kolejny rekord zakażeń koronawirusem.