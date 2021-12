- Niestety 549 osób przegrało walkę z COVID-19. To także jest efekt świąteczny, kiedy raportowanie osób, które zmarły nie jest tak duże jak podczas normalnego dnia. To jest kumulacja świąteczna - powiedział Kraska na antenie TVP 1.

Wiceminister podał, że wśród 549 zgonów 410 to osoby niezaszczepione. - To jest ponad 75 proc. wszystkich zgonów. To jest porażająca liczba i koronny dowód na to, że szczepienia są skuteczne i warto się zaszczepić, bo można uniknąć najgorszych powikłań, czyli hospitalizacji i śmierci - dodał wiceminister zdrowia.

Wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 5 029 przypadkach zakażenia koronawirusem i 38 zgonach.



Przed tygodniem, we wtorek 21 grudnia odnotowano 13 806 przypadków. Zmarło 538 pacjentów.

Kaczyński dla Interii: w walce z pandemią jestem w stanie pójść na całość

- Pójściem na całość byłby obowiązek szczepień, choć obawiam się, że nie byłoby to w pełni egzekwowalne. Ale jeżeli diagnozy lekarzy, którzy mówią, że Omikron jest dużo bardziej zaraźliwy, są trafne, to epidemia przybierze taki rozmiar, że na uszach trzeba będzie stanąć, by jej zapobiec - mówi Interii Jarosław Kaczyński.





Wicepremier podnosi problem egzekwowania wprowadzonych obostrzeń. - Nie ma sensu podejmować decyzji nie do wyegzekwowania. Były maseczki: i co policja zrobiła w tej sprawie? - pyta lider Zjednoczonej Prawicy.





