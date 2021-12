Mamy 9 843 nowe przypadki koronawirusa - przekazało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 549 chorych na COVID-19. Przed tygodniem odnotowano 13 806 przypadków i 538 zgonów, co daje spadek liczby zachorowań o 28 procent. Ostatniej doby w szpitalach przybyło 174 pacjentów covidowych.

Nowe przypadki dotyczą województw: mazowieckiego (1392), śląskiego (1054), wielkopolskiego (891), łódzkiego (783), małopolskiego (783), pomorskiego (749), dolnośląskiego (727), kujawsko-pomorskiego (668), zachodniopomorskiego (592), lubelskiego (489), warmińsko-mazurskiego (396), podkarpackiego (384), świętokrzyskiego (234), opolskiego (233), lubuskiego (207), podlaskiego (171).

90 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) December 28, 2021

Koronawirus. Nowe przypadki. Ile osób zmarło?

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 549 zgonach - w tym 186 z powodu COVID-19. 363 osoby zmarły z powodu współistnienia COVID-19 z innymi chorobami.

Liczba zakażonych koronawirusem 4 064 715/94 914 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) December 28, 2021

Wtorkowe dane oznaczają, że liczba wszystkich wykrytych przypadków koronawirusa w Polsce wzrosła do 4 064 715, a zgonów chorych na COVID-19 - do 94 414.

W ciągu ostatniej doby wyzdrowiało 16 795 osób, a od początku epidemii w naszym kraju - 3 595 914. Wykonane zostało 88 433 testy na obecność SARS-CoV-2.

Koronawirus. Nowe przypadki. Ile osób w szpitalach?

W szpitalach są 21 283 osoby z COVID-19, w tym 2 006 pacjentów podłączonych do respiratorów. Dla zakażonych koronawirusem przygotowano 31 771 łóżek i 2 869 respiratorów.

W ciągu doby przybyło 174 pacjentów covidowych. O 63 spadła liczba chorych pod respiratorami.

Resort przekazał ponadto, że na kwarantannie przebywają 250 422 osoby. Tydzień temu - 21 grudnia - w szpitalach było 23 858 chorych z COVID-19, z czego 2 058 pod respiratorami. Koronawirus w Polsce. Ile osób zaszczepiono? W Polsce wykonano 46 315 193 szczepienia przeciw COVID-19, w tym 152 164ostatniej doby. W pełni zaszczepionych jest 20 949 161 osób. ZOBACZ: "Wzbudza moje wątpliwości". Prezydent o obowiązku szczepień Trzecią dawkę przyjęło 197 699 osób, a dawkę przypominającą 6 200 770 osób. Na ponad 46 mln szczepień odnotowano 16 982 niepożądane odczyny poszczepienne. Wiceminister zdrowia o wywiadzie Jarosława Kaczyńskiego dla Interii

- Prezes Jarosław Kaczyński zawsze był zwolennikiem szczepień i podkreślał to w swoich wywiadach - powiedział Waldemar Kraska, komentując wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego dla Interii. Prezes powiedział, że w kwestii pandemii jest zwolennikiem "pójścia na całość".

- Jeżeli spojrzymy na liczbę zakażeń w Europie Zachodniej, gdzie ten poziom wyszczepienia jest zdecydowanie wyższy niż u nas to wariant Omikron powoduje jednak duże ilości osób, które są chore, muszą być hospitalizowane. W Polsce ten poziom wyszczepienia jest mniej więcej na 52,5 proc. więc to jest niewielka ilość. Jeżeli ta sytuacja będzie pogarszała się to będzie trzeba podjąć radykalne i drastyczne kroki w celu ochronienia naszej populacji, naszego narodu, bo może się to przekładać na liczbę osób, które niestety tą walkę przegrają. Statystyki codziennie pokazują, że dotyczy to przede wszystkim osób niezaszczepionych - tłumaczył.





