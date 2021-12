Koronawirus - Raport Dnia. Nowe informacje o COVID-19. Poniedziałek, 27 grudnia

W Polsce stwierdzono 5029 nowych przypadków zakażeń koronawirusem - podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. Zmarło kolejnych 38 chorych. W szpitalach leży 21 tys. 109 osób, a do respiratorów podłączonych jest 2069 zakażonych. Prezydent Andrzej Duda w programie "Gość Wydarzeń" odniósł się do wprowadzania obowiązkowych szczepień: - Obawiam się, jakie to będzie miało u nas skutki społeczne.