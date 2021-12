Nowe przypadki pochodzą ze wszystkich województw: mazowieckiego (776), śląskiego (671), małopolskiego (585), wielkopolskiego (492), pomorskiego (490), dolnośląskiego (338), łódzkiego (294), zachodniopomorskiego (215), opolskiego (203), kujawsko-pomorskiego (189), podkarpackiego (166), warmińsko-mazurskiego (135), lubuskiego (121), świętokrzyskiego (112), lubelskiego (108) i podlaskiego (63).

71 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Sytuacja w szpitalach. Ponad 2 tys. pacjentów korzysta z respiratorów

Poniedziałkowe dane oznaczają, że liczba wszystkich wykrytych przypadków koronawirusa w Polsce zwiększyła się do 4 054 865, a zgonów chorych na COVID-19 - do 94 365.

W ciągu ostatniej doby wyzdrowiały 19 554 osoby, a od początku epidemii w naszym kraju - 3 582 296. Wykonano 42 126 testów na obecność SARS-CoV-2.

W szpitalach jest 21 109 osób z COVID-19, w tym 2069 pacjentów podłączonych do respiratorów. Dla zakażonych koronawirusem przygotowano 31 749 łóżek i 2886 respiratorów.

W szpitalach było 23 612 chorych z COVID-19, a miejsc dla 31 650.

Podano też liczbę niepożądanych odczynów po szczepieniach covidowych. Jak wyliczyło, w Polsce było ich około 16,6 tys. przy ponad 46 mln podanych szczepionek. Jak zapewnia resort, w większości takie odczyny były łagodne.

W Polsce wykonano 46 158 012 szczepień przeciw COVID-19, w tym 782 ostatniej doby. W pełni zaszczepione są 20 922 822 osoby.

Jarosław Kaczyński: w walce z pandemią jestem zwolennikiem "pójścia na całość"

O szczepieniach przeciw COVID-19 mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński w wywiadzie z redaktorem naczelnym Interii Piotrem Witwickim i dziennikarzem Polsatu Marcinem Fijołkiem.

- Ludzie muszą się szczepić, to sprawa podstawowa. Trzeba się zastanowić, biorąc pod uwagę realia i niechęć znacznej części społeczeństwa, co możemy tutaj zrobić - powiedział szef partii rządzącej.

Wicepremier podniósł też problem egzekwowania wprowadzonych obostrzeń. - Nie ma sensu podejmować decyzji nie do wyegzekwowania. Były maseczki: i co policja zrobiła w tej sprawie? Ja polecenia kontroli i egzekwowania przestrzegania nakazu wydawałem, sprawa stawała na każdym posiedzeniu komitetu bezpieczeństwa. Wierzę też, że minister czy komendant to zalecali, ale proszę pamiętać, że to działa, jeśli działają wszystkie organy. Gdy policjanci wiedzą, że w sądzie ich interwencja się obroni - kontynuował Kaczyński.

Prezes PiS podkreślił, że w walce z pandemią jest zwolennikiem "pójścia na całość", co oznacza m.in. wprowadzenie obowiązku szczepień. - Choć obawiam się, że nie byłoby to w pełni egzekwowalne - stwierdził.

