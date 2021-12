Prof. dr hab. n. med. Andrzej Pławski z Zakładu Funkcji Kwasów Nukleinowych IGC PAN powiedział w poniedziałek, że naukowcy z Instytutu z własnej inicjatywy postanowili przebadać pod kątem występowania wariantu omikron 96 próbek pobranych od mieszkańców w okresie od 23 do 25 grudnia. - Wykryliśmy sześć pierwszych przypadków Omikronu w Wielkopolsce - powiedział.

Pięć ze zdiagnozowanych osób zostało przez lekarzy skierowanych na badania pod kątem zakażenia koronawirusem.

#Omicron w święta nie odpuszczał. W testach przeprowadzonych w Innowacyjnym Centrum Medycznym IGC PAN w okresie świąt wykryto 6 nowych zakażeń tym wariantem #koronawirusa. Szacuje się, że Omicron jest odpowiedzialny za 6 % zakażeń w Wielkopolsce. https://t.co/AViD3GwYEJ pic.twitter.com/A46wOuylJc — Instytut Genetyki Człowieka PAN (@igcpan) December 27, 2021

- Dwie osoby były z Poznania, trzy z okolicznych gmin, a jedna osoba to cudzoziemiec, który przyjechał z zagranicy i badał się komercyjnie - dodał Pławski. Przyznał, że wśród zdiagnozowanych jest jedno dziecko.

Poznań. Innowacyjne Centrum Medyczne

IGC PAN w Poznaniu w kwietniu ub. roku uruchomiło Innowacyjne Centrum Medyczne, w którym badane są próbki na obecność wirusa SARS-CoV-2. Według danych podanych przez Instytut do połowy grudnia blisko co trzeci test na obecność koronawirusa ze skierowania NFZ w Poznaniu był wykonany w laboratorium IGC. Średnio każdego dnia w punkcie drive-thru działającym przy Instytucie pobieranych jest ponad 450 próbek do badań.

Prof. Pławski wyjaśnił, że laboratorium w normalnym trybie sprawdza czy pacjent jest zakażony SARS-CoV-2, czy nie. Badanie jakim wariantem koronawirusa jest zakażony pacjent wymaga oddzielnej analizy. Naukowiec przyznał, że w okresie świątecznym, z racji mniejszej liczby przeprowadzanych testów, badacze postanowili sprawdzić próbki pod kątem występowania wariantu omikron.

6 proc. przypadków zakażeń w Wielkopolsce dotyczy wariantu Omikron

Specjalista dodał, że oceniając wynik przeprowadzonego badania około 6 proc. przypadków zakażenia koronawirusem w Wielkopolsce dotyczy wariantu Omikron. - Podejrzewam, że za tydzień lub dwa przebadamy kolejną próbę, żeby zobaczyć, jak zmienia się ta sytuacja - powiedział Pławski.

W czwartek rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że w Polsce wykryto łącznie 15 przypadków zakażenia Omikronem u mieszkańców Gdańska i Warszawy.

Sanepid nie potwierdza

Jak dowiedział się reporter Polsat News Robin Jesse, sanepid w Poznaniu nie potwierdza przypadków Omikrona w Wielkopolsce.

Jak twierdzi rzeczniczka, w Poznaniu nie ma laboratorium, które oficjalnie sekwencjonowało warianty koronawirusa. Próbki z Poznania są standardowo wysyłane do laboratorium na Śląsku.

Sanepid nie jest w stanie stwierdzić, czy metoda, którą przebadali wirusa naukowcy z PAN jest oficjalna.

