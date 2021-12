Senator PO Krzysztof Brezja był podsłuchiwany przez specjalistyczne oprogramowanie szpiegujące Pegasus - donosi Associated Press. Jego telefon miał zostać zhakowany 33 razy przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku. Brejza był wówczas szefem sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej.

Telefon opozycyjnego senatora miał być atakowany 33 razy - od 26 kwietnia do 23 października 2019 roku - takie informacje przekazała agencja AP. Brejza ma być trzecią ofiarą systemu Pegasus w Polsce.

"33 potwierdzone włamania Pegasusem w kampanii wyborczej na dwa moje telefony. Przed chwilą takiego newsa na cały świat podało Associated Press. Trudno się dziwić, że stosując takie metody PiS wygrał wybory" - skomentował na Twitterze.

33 potwierdzone włamania Pegasusem w kampanii wyborczej na dwa moje telefony.

Przed chwilą takiego newsa na cały świat podało Associated Press.

Trudno się dziwić, że stosując takie metody PiS wygrał wybory.https://t.co/8mexC6OCje — Krzysztof Brejza (@KrzysztofBrejza) December 23, 2021



Ofiarami Pegasusa także Giertych i Wrzosek

Jak podają media, powołując się na Associated Press, działająca przy Uniwersytecie w Toronto grupa Citizen Lab potwierdziła, że mecenas Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek byli inwigilowani za pomocą opracowanego przez izraelską spółkę NSO Group oprogramowania Pegasus.

Badacze nie byli jednak w stanie wskazać, kto dokładnie stoi za szpiegowaniem, ale podkreślono, że jedynymi klientami izraelskiej firmy są rządowe agencje.

Pegasus to program do elektronicznej inwigilacji użytkowników smatfonów, komputerów czy tabletów, sprzedawany jedynie służbom określonych państw. Potrafi przechwycić niemal każdą zawartość szpiegowanego urządzenia.

Ziobro o Pegasusie

- Nie mam żadnej wiedzy, aby w Polsce były podejmowane bezprawne działania służące inwigilacji obywateli. Natomiast wiem, że polskie państwo nie jest bezradne wobec osób, co do których zgromadzono materiał wskazujący na możliwość popełnienia przestępstw - oznajmił w środę szef MS Zbigniew Ziobro.

- Mogę powiedzieć generalnie nt. stosowania narzędzi dopuszczalnych prawnie, służących inwigilacji obywateli w każdym państwie demokratycznym (...). Polskie państwo, tak samo, jak inne państwa mogą korzystać z takich narzędzi. Oczywiście tylko zgodnie z prawem, jeżeli są ku temu podstawy, na podstawie procedur prawnych - by również słuchać rozmowy tych, co do których istnieje podejrzenie popełnienia przestępstw kryminalnych i w ramach procedur związanych z decyzją sądu na końcu tych procedur - mówił na konferencji prasowej.

ml//AP/Interia