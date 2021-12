- Żyjemy w państwie kłamstwa, w którym służby zaczynają stosować metody neoesbeckie - podkreślił Krzysztof Brejza na antenie Polsat News. Odniósł się w ten sposób do informacji Associated Press, że jego telefon był zhakowany ponad 30 razy przed wyborami 2019 roku. Senator jest zdania, że wpłynęło to na ich wynik.