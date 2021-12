- Sugestie, że służby nielegalnie wykorzystują metody kontroli operacyjnej do gry politycznej są fałszywe - powiedział rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. To komentarz na doniesienia agencji AP dotyczące domniemanego inwigilowania senatora Krzysztofa Brejzy. Z kolei marszałek Senatu Tomasz Grodzki żąda pilnych wyjaśnień od premiera i kierownictwa służb.

W czwartek amerykańska agencja Associated Press, podała, że senator Krzysztof Brejza (KO) miał być inwigilowany za pomocą systemu Pegasus. Według doniesień działająca przy Uniwersytecie w Toronto grupa Citizen Lab poinformowała, że senato był w 2019 roku inwigilowany za pomocą opracowanego przez izraelską spółkę NSO Group oprogramowania Pegasus. Według Citizen Lab do telefonu Brejzy włamywano się 33 razy w okresie od 26 kwietnia 2019 r. do 23 października 2019 r.

ap/ml/PAP