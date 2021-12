- Proszę o wyjaśnienia czy, a jeżeli tak - na jakiej podstawie prawnej - telefon mec. Romana Giertycha był inwigilowany - zwrócił się we wtorek w piśmie do premiera Mateusza Morawieckiego prezes Naczelnej Rady Adwokackiej mec. Przemysław Rosati.

"Inwigilacja adwokatów jest równoznaczna z naruszenie zaufania obywateli do państwa, prowadzi do utraty poczucia bezpieczeństwa, podważając wiarygodność oraz legitymację wymiaru sprawiedliwości. Takie postępowanie godzi w podstawowe zasady państwa prawa, prowadząc jednocześnie do erozji tych zasad" - podkreślił prezes NRA w piśmie do szefa rządu przekazanym przez biuro prasowe NRA.

Jak dodał mec. Rosati "fundamentem zawodu adwokata jako zawodu zaufania publicznego, mającego gwarantować klientom ochronę ich praw, jest gwarancja nieograniczonego w czasie przestrzegania tajemnicy adwokackiej i obrończej, także poprzez powstrzymanie się przez władze publiczne od działań zagrażających lub naruszających tajemnicę adwokacką i obrończą".

"Uprzejmie przypominam, że ewentualne inwigilowanie obywateli polskich powinno stanowić wyjątek, w przypadku ciężkich przestępstw, realizowany jedynie w granicach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa" - podkreślił mec. Rosati.

"Działania budzące podejrzenia naruszania tajemnicy adwokackiej"

Wskazał jednocześnie, że mec. Giertych "jest pełnomocnikiem lub obrońcą w wielu sprawach, w tym sprawach będących w zainteresowaniu opinii publicznej".

"Kontrolowanie jego telefonu, budzi podejrzenia o działania naruszające tajemnicę adwokacką lub obrończą, które w demokratycznym państwie prawnym stanowią nienaruszalną świętość, gwarantując prawidłowe funkcjonowanie państwa i wymiaru sprawiedliwości. Respektowanie tych tajemnic jest bezwzględną powinnością władzy publicznej" - napisał.

Jak przekazało biuro prasowe NRA w sprawie tej prezes Rosati zwrócił się także do przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych Jarosława Kaczyńskiego, ministra sprawiedliwości–prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro, szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego oraz przewodniczącego sejmowej komisji ds. służb specjalnych Waldemara Andzela.

Jak podają media, powołując się na Associated Press, działająca przy Uniwersytecie w Toronto grupa Citizen Lab potwierdziła, że mec. Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek byli inwigilowani przy pomocy opracowanego przez izraelską spółkę NSO Group oprogramowania Pegasus. Badacze nie byli jednak w stanie wskazać, kto dokładnie stoi za szpiegowaniem, ale podkreślono, że jedynymi klientami izraelskiej firmy są rządowe agencje.

Stanisław Żaryn odpowiada

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn informował w przesłanym do stanowisku, że "w Polsce kontrola operacyjna jest prowadzona w uzasadnionych i opisanych prawem przypadkach, po uzyskaniu zgody Prokuratora Generalnego i wydaniu postanowienia przez sąd".

"Każde użycie metod kontroli operacyjnej uzyskuje wymagane prawem zgody - w tym zgodę sądu. Polskie służby działają zgodnie z polskim prawem" - podkreślał. Jak dodawał, "sugestie, że polskie służby wykorzystują metody pracy operacyjnej do walki politycznej, są nieuprawnione". Przypomniał, że "Pan Roman G. usłyszał poważne zarzuty w śledztwie dotyczącym przestępczości gospodarczej". "Sprawa ma charakter typowo kryminalny" - pisał Żaryn.

