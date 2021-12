Chcę złożyć na państwa ręce życzenia i wyrazy ogromnej wdzięczności za zapewnienie nam wszystkim bezpieczeństwa; wasza służba jest w całej Polsce ogromnie doceniana - powiedział prezydent Andrzej Duda we wtorek podczas spotkania świątecznego z żołnierzami i funkcjonariuszami SG.

Para prezydencka - Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda - uczestniczyli w spotkaniu świątecznym z udziałem żołnierzy Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji, a także strażaków z państwowych i ochotniczych straży pożarnych w Kodniu (woj. lubelskie).

Życzenia od pary prezydenckiej

Prezydent podkreślił, że tysiące funkcjonariuszy, strażników granicznych, policjantów i żołnierzy wykonuje obecnie służbę przy granicy polsko-białoruskiej, "w absolutnej większości wypadków z daleka od swoich domów".

- Chcę razem z żoną złożyć na państwa ręce - reprezentantów całej społeczności ludzi, którzy pełnią służbę dla Rzeczypospolitej, na polsko-białoruskiej granicy, ale też w innych miejscach w tym świątecznym czasie (...) złożyć najserdeczniejsze życzenia i wyrazy ogromnej wdzięczności za tę niezwykle ważną służbę, za zapewnienie nam wszystkim bezpieczeństwa - powiedział Duda. Podkreślił, że dzięki temu w całej Polsce wielu innych ludzi może spędzić te święta spokojnie.

Prezydent dziękował za to, podkreślając, że ta służba "jest w całej Polsce ogromnie doceniana". - Ludzie są wam wdzięczni za to, że tę służbę pełnicie, ludzie rozumieją potrzebę bycia tu, (…) i patrzą na was z ogromną wdzięcznością i wielkim szacunkiem - powiedział Duda.

Również pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda dziękowała żołnierzom i funkcjonariuszom za zaangażowanie, a także za "bardzo dobre serce, (za to), że wspierają (...) lokalne społeczności, czy to pełniąc służbę i pracując w polskich kontyngentach wojskowych, czy właśnie tu, będąc na granicy".

Agata Kornhauser-Duda: macie wsparcie większości społeczeństwa

- Bardzo serdecznie dziękuję za to, że dają nam państwo poczucie bezpieczeństwa. I myślę, że jestem wyrazicielką zdania wielu Polek i Polaków, którzy z szacunkiem podchodzą do państwa służby i pracy, i są pełni uznania dla państwa - podkreśliła. Pierwsza dama, zwracając się do funkcjonariuszy i żołnierzy powiedziała również: "Proszę wierzyć, że mają państwo wsparcie wśród większej części naszego społeczeństwa".

List do uczestników uroczystości skierował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który napisał, że dzięki poświęceniu i zaangażowaniu żołnierzy w ochronę wschodniej granicy, Polacy mogą czuć się bezpiecznie.

"Dziękuję za waszą postawę, profesjonalizm, za to, że stoicie na straży bezpieczeństwa nas wszystkich. W tym świątecznym czasie pamiętamy i myślimy o was. Życzyłbym sobie i wam, aby święta na naszej wschodniej granicy i we wszystkich kontyngentach wojskowych były spokojne; abyście mogli w spokoju spędzić ten czas z wojskową rodziną na posterunku, ale w dobrej atmosferze" - napisał Błaszczak.

Obecny na spotkaniu w Kodniu wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik także życzył funkcjonariuszom, żołnierzom oraz ich rodzinom, żeby "służba w te święta była dobra, spokojna". - Żeby te święta były dla was przeżyciem także duchowym; żeby wam się darzyło. Zdrowych, wesołych świąt - dodał.

Spotkanie wigilijne z parą prezydencką

Podczas uroczystości żołnierze z polskich kontyngentów wojskowych w Kosowie, Libanie, Rumunii, Turcji złożyli - w formie online - życzenia świąteczne parze prezydenckiej i wszystkim służbom. Życzenia w imieniu Wojska Polskiego, Straży Granicznej i Policji złożyli obecni na miejscu: szef Sztabu Generalnego WP gen. Rajmund Andrzejczak, komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga, komendant główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Po spotkaniu wigilijnym prezydent udał się na granicę, by na miejscu spotkać się z funkcjonariuszami SG i żołnierzami uczestniczącymi w patrolach. Para prezydencka złożyła również kwiaty przy Pomniku 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Kodniu.

Kodeń położony jest przy granicy polsko-białoruskiej nad rzeką Bug. Miejscowość słynie z Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej.

Na granicach UE i Białorusi trwa kryzys, od czasu, gdy na wiosnę gwałtownie wzrosła liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy białoruskiej z Litwą, Łotwą i Polską przez migrantów z krajów Bliskiego Wschodu, Afryki i innych regionów. UE i państwa członkowskie podkreślają, że to efekt celowych działań reżimu Alaksandra Łukaszenki, który instrumentalnie wykorzystuje migrantów, w odpowiedzi na sankcje.

Od początku roku Straż Graniczna zanotowała prawie 40 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, z czego w listopadzie 8,9 tys., w październiku 17,5 tys., wrześniu 7,7 tys., sierpniu 3,5 tys. Natomiast od początku grudnia było prawie 1,4 tys. prób. Od 1 grudnia do 1 marca 2022 r. na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania, z którego wyłączeni są m.in. mieszkańcy czy miejscowi przedsiębiorcy.

prz/PAP