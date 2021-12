Podczas uroczystości wręczenia Medali Stulecia Odzyskanej Niepodległości, która odbywa się w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, prezydent podkreślił, że: czarne lata 80. zakończyły i zdławiły karnawał 'Solidarności', zakończyły i zdławiły marzenia na osiem długich lat.

- Niejeden powie, że na dużo dłużej, bo do dzisiaj zmagamy się z różnego rodzaju komunistycznymi wpływami. I do dzisiaj, jak doskonale wiemy z ostatnich lat, różne dokumenty nagle wypadają z rodzinnej szafy po śmierci generała. To jest nasza polska rzeczywistość, która stanowi naszą historię, o której trzeba uczyć dzieci i młodzież - stwierdził.

Prezydent: trzeba nie tylko mówić, ale krzyczeć, że Jaruzelski był zdrajcą narodu polskiego

Wyraził też wdzięczność wobec organizatorów wszystkich uroczystości upamiętniających ofiary stanu wojennego.

- Niech bohaterowie będą nazywani bohaterami, a zdrajcy będą nazywani zdrajcami. Niech ten, kto zawinił, przestanie się nadymać na swojej dzisiaj uprzywilejowanej pozycji (...). Najwyższy czas, żeby odejść, schylając ze wstydem głowę przed narodem - powiedział Duda.

Dodał, że "odejść powinna cała spuścizna tamtych obrzydliwych, straszliwych czasów zniewolenia i upodlenia, niszczenia polskiego społeczeństwa".

Prezydent @AndrzejDuda: W 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, trzeba nie tylko mówić, ale krzyczeć, że Jaruzelski był zdrajcą narodu polskiego. — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) December 13, 2021

Prezydent zwrócił uwagę, że aby "nigdy nie doszło do powtórki", warto pamiętać, "co to znaczy mieć wolną, niepodległą, suwerenną ojczyznę, w której idziemy i wybieramy, i mamy taką władzę, jaką wybrała większość naszego społeczeństwa. Która jest odpowiedzialna, bo idzie do wyborów, i która jest odpowiedzialna, bo oddaje głos tak, jak w danym momencie uważa. To są kwestie fundamentalne."

Prezydent zaapelował do młodych, by doceniali to, co dzisiaj jest ich codziennością

- Mówię o tym przede wszystkim dla młodego pokolenia, którego dzisiaj tutaj nie ma właściwie na tej sali, ale które - mam nadzieję - usłyszy to poprzez różnego rodzaju środki masowego przekazu". Prezydent zaapelował do młodych, by doceniali to, co dzisiaj jest ich codziennością.

Prezydent @AndrzejDuda: To nasza Polska rzeczywistość, która stanowi historię, o której trzeba uczyć dzieci i młodzież. Dziękuję tym, którzy pamiętają. Niech bohaterowie będą nazywani bohaterami, a zdrajcy - zdrajcami. — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) December 13, 2021

- Doceniajcie ją, bo warto jej bronić. Nie wolno oddawać niepodległości ani suwerenności. Za żadne skarby świata, bo jak do tej pory w naszej historii zawsze kończyło się to źle, a wygrywaliśmy tylko wtedy, kiedy sami mogliśmy się rządzić i kiedy rzeczywiście sami mogliśmy decydować o sobie - podsumował.

WIDEO - Wybuch w Londynie. Świadkowie mówią o kuli ognia Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

nb/PAP