Wydarzenie rozpoczęło wspólne wystąpienie współprzewodniczących Nowej Lewicy Roberta Biedronia i Włodzimierza Czarzastego. Na scenie pojawiły się dwa stoły wigilijne - pierwszy miał ilustrować ceny produktów z 2015 roku, gdy PiS przejmował władzę, a sąsiedni obecny koszt tych samych artykułów.





- Te stoły są dla pięcioosobowej rodziny. Barszcz kosztował 14 zł, karp - 15 zł. Teraz te ceny to 21 zł za barszcz i 28 zł za karpia. Są postawione na głowie, a trzeba je postawić na nogi - ocenił Czarzasty.

- Oskarżam Narodowy Bank Polski, który jest niezależny, że źle wykonuje swoją pracę i nie stosuje instrumentów, aby zwalczyć inflację - oświadczył podczas Rady Krajowej Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

Cztery "ulgi noworoczne" dla obywateli

Współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń wystąpili razem podczas sobotniego posiedzenia Rady Krajowej Nowej Lewicy na tle dwóch stołów z produktami żywnościowymi, w których pokazali ceny tych produktów w roku 2015 i w roku 2021. Jak wynika z zestawienia, ceny niemal wszystkich produktów wzrosły o kilkadziesiąt procent.

- Minęło 6 lat rządów PiS. Obiecywali nam, że Polska wstanie z kolan. Po 6 latach możemy jasno powiedzieć - jedyne, co wstało z kolan za rządów PiS, to na pewno ceny - mówił Biedroń.

Czarzasty powiedział, że "jest firma, której inflacja się opłaca - tą firmą jest rząd". - Na podwyżkach cen rząd zyskuje - bo ma większe dochody z VAT. Dzięki temu rząd ma więcej środków na te wszystkie nierealne rzeczy - podkreślał Czarzasty. Z kolei podwyżki cen energii wynikają m.in. z tego, że rząd nie rozwinął fotowoltaiki i wiatraków, a także nie wybudował sieci przesyłowych.

Nowa Lewica ma jednak cztery rozwiązania, które mogą być remedium na wzrost cen. - Chcielibyśmy przekazać rządowi PiS ulgę noworoczną, mając nadzieję, że ten rząd pójdzie po rozum do głowy - powiedział Biedroń.

Pierwszy punkt to obniżenie VAT z 23 do 15 procent. Oznacza to, przekonywali liderzy Nowej Lewicy, że na każdym litrze benzyny będzie się zyskiwało 25 groszy i w kieszeni każdego z nas zostanie ekstra 200 zł miesięcznie. - To dla wielu emerytów jest być albo nie być - mówił Biedroń.

"Cholera mnie bierze jak patrzę, co rząd robi ze środkami z KPO"

Z kolei tam, gdzie VAT jest 8 proc., powinien być obniżony do zera procent - dodał Czarzasty, zaznaczając, że dotyczyłoby to np. książek

Biedroń zwracał uwagę, że ceny prądu i gazu w Polsce rosną najszybciej w UE i niedługo mało kogo będzie stać, by płacić wyższe ceny energii.

- Jako lewica w ramach ulgi noworocznej proponujemy rekompensaty za gaz i prąd bez kryterium dochodowego - mówił Czarzasty. - My proponujemy rekompensaty, które trafią do każdej polskiej rodziny i to jeszcze przed świętami - dodał Biedroń. Koszt tego, mówił, to kwota ok. 7,5 mld zł.

Czwarta propozycja dotyczy wykorzystania środków z KPO. - Cholera mnie bierze jak patrzę, co robi rząd ze środkami z KPO - mówił Czarzasty. Zwracał uwagę, że środki te nie są przyznane przez Komisje Europejską, bo rząd nie chce rozwiązać Izby Dyscyplinarnej SN, choć jest projekt klubu Lewicy w tej sprawie, z którego można skorzystać.

- Czy nieodwieszenie trzech sędziów jest warte 260 mld złotych? - pytał Czarzasty. - Oskarżam rząd o głupotę państwową - dodał. - Składamy te propozycje nie tylko dla opozycji, ale w prezencie dla premiera Morawieckiego - mówił Biedroń. - To cztery rzeczy, które trzeba wdrożyć w Polsce, by ludziom żyło się lepiej - dodał.

Pierwsza Rada Krajowa Nowej Lewicy

Nowa Lewica zorganizowała w stolicy Radę Krajową, pierwszą po połączeniu dawnych SLD i Wiosny oraz wyborze władz partyjnych na szczeblach centralnym i w województwach. - To klucz zamykający cały proces wyborczy. W nowy rok wejdziemy z uporządkowaną sytuacją wewnętrzną - zapewnił Robert Biedroń.

Jak uściślił, członkowie ugrupowania wybiorą ostateczny kształt zarządu, bo - według Biedronia - "muszą dokoptować ludzi". - Wybierzemy sąd partyjny, komisję rewizyjną i zespół programowy, statutowy i historyczny - przekazał.

Członków Rady Krajowej podczas spotkania będzie około 200. Zostali oni wybrani przez kongresy wojewódzkie. Ponadto wśród członków będą też ci, którzy dostali się tam niejako z automatu, czyli posłowie, europosłowie, a także przedstawiciele w randze sekretarza lub podsekretarza stanu, a taką funkcję w Lewicy pełni jedynie zastępca szefa Kancelarii Senatu Karolina Zioło-Pużuk.

