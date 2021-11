Ciało ok. 20-letniego Syryjczyka znaleziono w piątek niedaleko polsko-białoruskiej granicy w rejonie Wólki Terechowskiej - podała w sobotę podlaska policja. Kwestię sytuacji, w jakiej znaleźli się migranci opisują zagraniczne media. "Do tej pory w obszarze przygranicznym zmarło 8 osób, ale rzeczywista liczba może być znacznie wyższa" - zwraca uwagę "New York Times".

Jak przekazała na Twitterze Straż Graniczna, w piątek odnotowano 219 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Wobec 78 cudzoziemców wydano postanowienia o opuszczeniu terytorium Polski. Zatrzymano trzech cudzoziemców, obywateli Iraku, oraz za pomocnictwo przy przekraczaniu granicy zatrzymano jednego obywatela Polski - podano.

Rezolucja PE ws. aborcji w Polsce

W czwartek 11 listopada Parlament Europejski przegłosował rezolucję dotyczącą aborcji w Polsce. "Za było 373 europosłów, przeciw 124". W dokumencie znajduje się apel do Polski, by przerywanie ciąży nie było objęte Kodeksem karnym. Rezolucja PE nie jest aktem prawnie wiążącym państwo członkowskie.

W rocznicę wyroku pseudotrybunału największe siły PE przegłosowały wspólnie rezolucję, w której po raz kolejny potępiamy barbarzyński przepisy antyaborcyjne w Polsce. Czy to się podoba Kaczyńskiemu, czy nie, Polki to również obywatelki Europy!#anijednejwiecej pic.twitter.com/BWdi0nxXnv — Robert Biedroń (@RobertBiedron) November 11, 2021

Rzecznik Praw Obywatelskich o zakazie dla dziennikarzy: to poszło za daleko

