Robert Biedroń rozmawiać będzie z prowadzącym program Bogdanem Rymanowskim m.in. o "Tarczy Antyinflacyjnej".

W czwartek premier Mateusz Morawiecki przedstawił szczegóły tzw. "Tarczy Antyinflacyjnej". Jak tłumaczył, rozwiązania mają obniżyć na ceny paliw, energii i żywności.



Premier zapowiedział rozwiązania w trzech obszarach. - Obniżamy ceny paliw. Od 20 grudnia na 5 miesięcy obniżamy akcyzę do minimalnego poziomu dozwolonego w UE, ponadto od 1 stycznia paliwa zostaną zwolnione od podatku od sprzedaży detalicznej i zwolnimy także z opłaty emisyjnej. Mam nadzieję, że te rozwiązania obniżą o około 20 do 28-30 groszy cenę paliwa - zapowiedział Mateusz Morawiecki.





Jako spóźnioną i dziurawą skrytykowali propozycję rządowej tarczy posłowie Lewicy. Tomasz Trela ocenił w czwartek na konferencji prasowej w Sejmie, że to, co zostało zaprezentowane, "to tak naprawdę połowiczna próba rozwiązania jakiegoś problemu". Zapowiedział, że Lewica domaga się konkretnych działań. - My domagamy się pakietu rekompensat cen prądu. Pakietu rekompensat dla tych, którzy płacą dzisiaj najwięcej dla gospodarstw domowych, dla samorządów, dla przedsiębiorców, dla placówek ochrony zdrowia - powiedział poseł Lewicy.

W programie "Gość Wydarzeń" wystąpi także szef Rządowego Centrum Analiz Norbert Maliszewski.

