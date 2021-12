Niemieccy naukowcy zajmujący się pandemią koronawirusa twierdzą, że fala wariantu Omikron jest "nie do zatrzymania" - pisze Deutsche Welle. Znany immunolog uważa, że w styczniu liczba nowych zakażeń może wzrosnąć do setek tysięcy dziennie. Inna immunolożka jest pewna, że Niemcy nie są gotowe na tak wielką falę zakażeń. Grozi to "kaskadą zjawisk, których nie da się przewidzieć" - mówi inny ekspert.

Profesor Christoph Neumann-Haefelin, immunolog z Kliniki Uniwersyteckiej we Fryburgu uważa, że nowy wariant koronawirusa Omikron będzie dominujący także w Niemczech, wypierając wariant Delta. Wskutek tego liczba infekcji może - jego zdaniem - drastycznie wzrosnąć do setek tysięcy dziennie.

Eksperci wzięli pod uwagę dane z Wielkiej Brytanii, gdzie liczba zakażeń omikronem podwaja się co dwa, trzy dni.

Ekspert o Niemczech: to byłby cud

- To trzy do czterech razy więcej niż w przypadku poprzednich wariantów - wyjaśnił Deutsche Welle profesor Dirk Brockmann, fizyk z Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie.

Eksperci w Wielkiej Brytanii szacują, że liczba nowych zakażeń może dojść do poziomu 400 tys. do 700 tys. dziennie. Ich zdaniem od grudnia do kwietnia w samej tylko Wielkiej Brytanii nowym wariantem może się zakazić się od 20 do 34 milionów osób, co stanowi mniej więcej połowę populacji kraju.

- To byłby cud, gdyby w Niemczech stało się inaczej - ostrzegł prof. Brockmann, według którego rozwoju sytuacji nie da się zatrzymać. Jego zdaniem wirusa mogłyby zatrzymać lockdowny podobne, jak podczas pierwszej fali COVID-19. Jednak musiałyby być o wiele bardziej restrykcyjne.

Niemieccy eksperci powiedzieli Deutsche Welle, że Omikron omija system odpornościowy za pomocą tzw. ucieczki immunologicznej. Oznacza to, że zarazić mogą się nawet osoby zaszczepione dwoma dawkami, które przyjęły trzecią dawkę przypominającą.

Dodatkowo wariant ten jest o wiele bardziej zaraźliwy niż poprzednie.

Ciesek: Omikron równie niebezpieczny jak Delta

Wirusolożka Sandra Ciesek, dyrektorka Instytutu Wirusologii Medycznej Kliniki Uniwersyteckiej we Frankfurcie nad Menem, przyznała w rozmowie z niemiecką rozgłośnią, że szczepienie przypominające zwiększa ochronę immunologiczną do około 70-75 proc., jednakże jej zdaniem nie należy tracić czujności przez fałszywe poczucie bezpieczeństwa.

Specjalistka krytykuje plany wycofania się w Niemczech z testowania osób po trzeciej dawce i uważam że wirus jest zdecydowanie szybszy niż tworząca się ochrona po szczepieniu, której osiągnięcie zajmuje kilka tygodni.

Ciesek uważa, że wbrew pierwszym doniesieniom Omikron może być równie niebezpieczny jak wariant Delta, na co mogą wskazywać odsetki hospitalizacji zakażonych nową wersją koronawirusa.

Przypomniała, że w Wielkiej Brytanii odnotowano już pierwszy zgon pacjenta zarażonego Omikronem.

Naukowiec: "awarii ulegnie cała machina"

Prof. Brochmann ocenił, że przy szacowanej liczbie hospitalizacji od 3000 do 5000 nowych pacjentów dziennie Wielkiej Brytanii zagraża załamanie systemu opieki zdrowotnej.

Zagraża to "kaskadą zjawisk, których nie da się jeszcze przewidzieć" - powiedział.

Naukowcy uważają, że "nie wystarczy mieć nadzieję, że Omikron okaże się mniej niebezpieczny".

- Wierzyć tylko w to oznacza biec na czołowe zderzenie z pełną świadomością - przestrzega w Deutsche Welle immunolog Christoph Neumann-Haefelin.

Sandra Ciesek ostrzega z kolei, że Niemcy nie są dobrze przygotowane na tak intensywną falę zakażeń.

hlk/ sgo/Polsatnews.pl/Deutsche Welle