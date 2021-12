Pracodawca będzie mógł wymagać negatywnego testu na COVID-19? Będzie publiczne wysłuchanie projektu

W środę sejmowa komisji zdrowia miała zająć się projektem ustawy, który ma wyposażyć pracodawców w instrument weryfikacji statusu zdrowotnego pracowników w czasie pandemii. Posiedzenie jednak nie odbyło się, bo przybyły na nie osoby, które nie były zaproszone.

Przewodniczący sejmowej komisji zdrowia Tomasz Latos (PiS) mówił na ten temat w środę wieczorem w internetowej części rozmowy w RMF FM.

"Skoro jest tyle emocji róbmy wysłuchanie publiczne dot. projektu o uprawnieniach covidowych dla pracodawców"

- Mam nadzieję, że uda się zachować większą powagę, niż to było w tej chwili, bo w sytuacji, kiedy przychodzi się w dużej grupie, zaprasza się jeszcze jakieś osoby, które nie były przez przewodniczącego zaproszone, tylko ktoś ich nieoficjalnie wprowadza na posiedzenie komisji - to jest to jakiś problem - powiedział. Poinformował, że komisja wznowi obrady w "niedługim czasie".

- Natomiast mogę powiedzieć jedno, że już nie ma technicznie możliwości, aby ta ustawa była na drugim i trzecim czytaniu przed świętami. (...) Zanim do tego dojdzie, najprawdopodobniej będziemy mieli do czynienia z wysłuchaniem publicznym, bo w takim kierunku to zmierza - przekazał Latos.

- Skoro jest tyle emocji, tyle różnego rodzaju pytań i wątpliwości, zróbmy rzeczywiście to wysłuchanie publiczne pod warunkiem, że będzie ono przeprowadzone w sposób poważny i odpowiedzialny - zastrzegł.

Projekt zakłada możliwość żądania przez pracodawcę od pracownika informacji o negatywnym wyniku testu na COVID-19

Na uwagę, że w piątek Sejm będzie obradował i czy nie można by tej ustawy "przepchnąć", odparł: "W tym przypadku nie jestem zwolennikiem przepychania (...) tylko raczej rozmowy" - podkreślił.

Mowa o projekcie nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19, który wniosła do Sejmu grupa posłów PiS.

W projekcie, którego pierwsze czytanie zaplanowano na komisji, zapisano m.in. możliwość żądania przez pracodawcę od pracownika lub osoby pozostającej w nim w stosunku cywilnoprawnym okazania informacji o ważnym negatywnym wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, informacji o przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2, lub wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19.

Projekt przewiduje także możliwość delegowania pracowników lub osób pozostających w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą do pracy poza stałe miejsce pracy lub do innego rodzaju pracy, z wynagrodzeniem odpowiadającym rodzajowi pracy.

W projekcie założono też możliwość nałożenia przez kierownika podmiotu wykonującego działalność leczniczą obowiązku zaszczepienia się przeciwko COVID-19 na pracowników lub osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym, jeżeli nie ma przeciwskazań do szczepienia się w zakresie ich stanu zdrowia.

