Nowe badania pokazują, że przyjęcie całego cyklu szczepień preparatem Pfizer/BioNTech, które dawało 90 proc. zabezpieczenia przeciw zakażeniu koronawirusem w oryginalnym wariancie, przeciw omikronowi jest skuteczne w 33 proc.

Szczepionka zabezpiecza przed ciężkim przebiegiem choroby

Pełny cykl szczepień wciąż daje jednak 70-procentowe bezpieczeństwo przed ciężkim przebiegiem choroby po Omikronie, które utrzymuje się w grupach wysokiego ryzyka, chociaż wydaje się spadać u 60-, a jeszcze bardziej u 70-latków. Wcześniej bezpieczeństwo przed hospitalizacją szacowano na 95 proc., a sześć miesięcy po szczepieniu na 85 proc.

ZOBACZ: Badania: Mamy wystarczająco dużo szczepionek, aby zaspokoić potrzeby całego świata

- To pierwszy raz, kiedy mamy dane na ten temat. 70 proc. ochrony to zdecydowanie spadek i nie najlepsza wiadomość – powiedział dr Eric Topol, wicedyrektor ds. badań w Scripps Research w La Jolla w Kalifornii, cytowany przez "USA Today". Zauważył, że nie jest pewien, czy te dane potwierdzą się przy większej liczbie badanych. - Wszystko to jest zupełnie nowe - podsumował.

Badania konsorcjum Pfizer-BioNTech sugerują, że dawka przypominająca może przywracać pierwotny poziom ochrony przynajmniej na jakiś czas. - Powodowana Omikronem czwarta fala ma znacząco bardziej stromą krzywą przyrostu nowych zakażeń - ocenił dr Ryan Noach, prezes Discovery Health w oświadczeniu prezentującym badania. Zauważył, że przyrost nowych zakażeń w ciągu pierwszych trzech tygodni tej fali wskazują, że Omikron jest wysoko transmisyjnym wariantem z gwałtownym rozprzestrzenianiem się wirusa w społeczności.

Afryka: 30-proc. spadek liczby przyjęć w szpitalach

Jak wynika z badań, Omikron jest też zdolny do ponownego zakażania osób, które przeszły już chorobę wywołaną wcześniejszym wariantem koronawirusa. To dane zgodne z wcześniejszymi brytyjskimi badaniami, które mówią o trzy- do ośmiokrotnie większym ryzyku reinfekcji nowym wirusem, jak zauważa dr Topol.

ZOBACZ: Wielka Brytania. Boris Johnson mierzy się z buntem parlamentarzystów. Powodem obostrzenia i Omikron

Epidemiolodzy są przekonani, że Omikron pojawił się w Republice Południowej Afryki i rozprzestrzenia się po świecie równie skutecznie, jak wcześniej robił to wariant Delta. Formalnie rozpoznany został w listopadzie. Czekamy wciąż na potwierdzenie nadziei, że mimo gwałtownego rozprzestrzeniania się, nowy wariant jest mniej groźny niż jego poprzednicy. Według badań Discovery Health mamy do czynienia z niemal 30-procentowym spadkiem liczby przyjęć do szpitali i na oddziały intensywnej opieki medycznej niż w wypadku poprzednich fal.

WIDEO - "Pewnego dnia Pan mnie wezwie". Łukaszenka udzielił wywiadu rosyjskim dziennikarzom Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pdb/zdr/Reuters/USA Today