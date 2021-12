Bogdan Rymanowski w rozmowie ze swoimi gośćmi poruszył kwestię obowiązku szczepień dla trzech grup zawodowych: wojska, medyków i nauczycieli. - Wolność czy życie? - zapytał Sławomira Mentzena z Konfederacji.

Obowiązek szczepień dla żołnierzy, medyków i nauczycieli

- Oczywiście, że wolność jest ważniejsza od życia. Cała polska historia jest na tym zbudowana. Gdyby Polacy uważali, że wolność jest mniej ważna od życia, to by państwa polskiego już dawno nie było - odpowiedział Mentzen.

Polityk Konfederacji zwrócił uwagę, że wiele proponowanych rozwiązań funkcjonuje już w krajach zachodnich. - Mamy Niemcy, mamy Belgię, mamy Austrię i zachorowań jest tam bardzo dużo. W Niemczech jest zakażeń ponad 50 tys. dziennie, a w peaku do 90 tys. Więc jakim cudem rozwiązania, które nie sprawdziły się na Zachodzie, mają sprawdzić się w Polsce? - pytał.

- Pan prezydent wzywa wszystkich, którzy mogą to zrobić z powodów medycznych, żeby się zaszczepili dla dobra swojego, swoich bliskich i wszystkich współobywateli - powiedział Paweł Szrot z Kancelarii Prezydenta. - Pan prezydent bardzo zdecydowanie wypowiada się za dobrowolnością szczepień - wyjaśnił w dalszej części wypowiedzi.

W trakcie dyskusji Paweł Kukiz nie krył zaskoczenia po słowach Szrota. – Moje stanowisko jest bardzo zbliżone do stanowiska Kancelarii - powiedział i wyjaśnił, że nie miał wcześniej tego świadomości. - Ja się szczepiłem, zamierzam wziąć kolejną dawkę tego szczepienia. Jestem z domu lekarskiego i dla mnie to jest norma - zaznaczył. - Może się okazać, że ta druga osoba ma rację – powiedział o grupie, która się nie zaszczepiła, ale jednocześnie podkreślił, że on sam w skuteczność szczepionki wierzy.

Lewica za obowiązkiem

Poseł Krzysztof Gawkowski z Lewicy powiedział z kolei, że dzięki szczepieniom populacja zostawiła za sobą m.in. polio, gruźlicę czy uporała się z żółtaczką typu B. - 90 proc. Ludzi, którzy leżą dzisiaj w szpitalach, to ludzie niezaszczepieni - powiedział. - Jeżeli mamy doprowadzić do tego, żeby było więcej wolnych łóżek, nie było nadmiarowych zgonów, żeby dbać o bezpieczeństwo drugiego człowieka, to my jako Lewica opowiadamy się za szczepieniami obowiązkowymi - podkreślił.

- Partie polityczne są też od tego, żeby nadawać ton. W naszym środowisku jest przekonanie, że ludzie niezaszczepieni dbają o ludzi zaszczepionych, dbają o to, żeby ktoś kto chce skorzystać z opieki onkologicznej, kardiologicznej, neurochirurgicznej mógł mieć miejsce w szpitalu - stwierdził i powiedział, że mamy największy w Europie odsetek zgonów nadmiarowych.

ZOBACZ: Członek Rady Medycznej przy premierze: mamy wątpliwości, czy ktoś w rządzie nas słucha

Poseł Bartosz Kownacki z PiS przyznał rację Mentzenowi, że wolność jest najważniejsza, ale jednocześnie zaznaczył: nie może być tak, że ktoś chce być wolny, ale naraża życie drugiego człowieka. - Trzeba o tym pamiętać. To jest podstawa w naszej nauce chrześcijańskiej - miłość do drugiego człowieka - mówił i zaznaczył, że rozumie też tych wszystkich, którzy się obawiają szczepienia.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

- Wiemy o tym, że służby specjalne białoruskie, rosyjskie tworzą różnego rodzaju fake newsy, puszczają to w internecie i rozpowszechniają nieprawdziwe informacje - zdradził i stwierdził, że to element wojny hybrydowej. - Dlatego te wszczepienia w Polsce są mniejsze nić w Europie - podsumował.

ZOBACZ: Prof. Gut: różnice w skuteczności szczepionek na nowe warianty koronawirusa wynikają z metod badania

Mentzen: nie chcę mieć subskrypcji u Pfizera na prawa obywatelskie

- Obowiązkowe szczepienia dla tych trzech grup zawodowych są koniecznością, ale od 1. Marca to jest zbyt późno – stwierdziła posłanka Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej. Przypomniała, że jej obóz polityczny proponuje sprawdzanie paszportów covidowych, które stanowiłyby przepustki do m.in. supermarketów, kin, teatrów, pracy, miejsca publicznego.

- Ja nie chcę mieć subskrypcji u Pfizera na prawa obywatelskie. Mi prawa obywatelskie należą się na mocy konstytucji - odpowiedział Rosie Mentzen.

- Dane, które podaję są danymi MZ przekazywanymi na konferencjach prasowych – odpowiedziała polityk PO.

Władysław Teofil Bartoszewski z Koalicji Polskiej przytoczył stanowisko Rady Medycznej przy premierze, która mówi, że jeśli nie wyszczepimy 80-90 proc. społeczeństwa to epidemia w Polsce nie zniknie. - Pytanie do polityków jak zrobić, żeby kolejnych ok. 40 proc. Się zaszczepiło? - pytał. - My nie jesteśmy za przymusem szczepień. Jesteśmy za zachętami, nawet materialnymi - zaznaczył.

WIDEO - Poseł PiS: Jarosław Kaczyński nie boi się czegokolwiek Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ap/zdr/Polsat News, Polsatnews.pl