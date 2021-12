W środę wiceminister sportu Łukasz Mejza odniósł się do zarzutów stawianych w serii artykułów Wirtualnej Polski. Opisano w nich m.in., że założył w przeszłości firmę medyczną, która miała się specjalizować w kosztownym leczeniu nowatorskimi metodami chorych na raka, Alzheimera czy Parkinsona.

Jak twierdzi portal, Mejza miał osobiście przekonywać potencjalnych pacjentów, w tym dzieci, o skuteczności stosowanych przez firmę metod, które jednak zarówno w Polsce, jak i na całym świecie uznawane są za niesprawdzone i niebezpieczne. Według portalu interes Mejzy nie wypalił, za to pozostawił po sobie wielu oszukanych pacjentów i ich rodziny.

- Mamy do czynienia przez ostatnie dni z największym atakiem politycznym po 1989 roku: na Zjednoczoną Prawicę, większość rządową, w którym przekroczono wszystkie możliwe granice, aby obalić rząd - przekonywał Mejza.



"To ewidentny szantaż"

O ocenę tych tłumaczeń zapytała swoich gości Agnieszka Gozdyra w środowej "Debacie Dnia". Piotr Kaleta z PiS ocenił, że "honorowym rozwiązaniem w tej sytuacji może być dymisja wiceministra". - Ale najbardziej honorowa może być jego własna rezygnacja - zastrzegł.

Natomiast Magdalena Sroka (Porozumienie) uznała, iż "mamy do czynienia z ewidentnym szantażem", jakim miał posłużyć się Mejza. - Nikt nie każe mu głosować ze Zjednoczoną Prawicą, a on mówi: "Jeżeli stracę stanowisko wiceministra to ZP straci większość".

Z kolei zdaniem przedstawiciela PO Piotra Borysa, do dymisji powinien podać się nie tylko Łukasz Mejza, ale cały rząd, bo "powinniśmy mieć nowe wybory". - To jest początek końca tej władzy. Konferencja Mejzy jest bardzo symboliczna - ocenił.

"Kaczyński daje Mejzie czas, aby się oczyścił"

Sroka dodała, że jedyną osobą mogącą odwołać wiceszefa resortu sportu jest Jarosław Kaczyński. - Dlaczego tego nie robi? Ponieważ pan Mejza jest przedstawicielem szerszego środowiska Republikanów (partii Adama Bielana - red.), mających parlamentarzystów w obecnej większości sejmowej - wyjaśniła.

- Większość "nie wisi" na Mejzie, nikt nikogo nie szantażuje - odparł Kaleta i zwrócił się do Borysa: - Może pan różne rzeczy mówić, ale nie powie pan, że Jarosław Kaczyński - mój szef - boi się czegokolwiek, boi się Mejzy, albo sytuacji, w której trzeba będzie doprowadzić do przedterminowych wyborów.

Reprezentant PiS zapytany, dlaczego prezes jego partii nie odwoła Mejzy, odpowiedział: - Bo daje mu czas, żeby się z tego (zarzutów medialnych - red.) oczyścił.

