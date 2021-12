"​Dzisiaj wyjątkowo w maseczce. Jestem chory i wszystko wskazuje na to, że to KORONAWIRUS, więc założyłem maseczkę" - napisał na Twitterze Jakub Kulesza, który wcześniej kilkukrotnie został wykluczony z obrad Sejmu z powodu braku maseczki. "Nie wiem tylko, który to wariant - OC43 czy 229E" - ironizował poseł Konfederacji.