Nowe obostrzenia na święta zostały zaprezentowane przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz wiceministra Waldemara Kraska. Część z nich będzie obowiązywać od 15 grudnia. Kolejne obostrzenia będą dotyczyć bezpośrednio okresu świąteczno-noworocznego.

Dziś resort zdrowia poinformował o 19 336 nowych zakażeniach i 504 zgonach. - Niestety, wydaje się, że nie widać wyraźnych sygnałów na spadek tych zakażeń. Liczba zleceń wykonywanych testów utrzymuje się stabilnie od trzech tygodni, na tym samym poziomie - powiedział minister Adam Niedzielski.

- Od półtora tygodnia średnia dzienna liczba zakażeń jest na poziomie 23 tys. Jednak nie widać wyraźnych spadków tych statystyk. Dodatkowo bardzo ryzykownym elementem jest nowy wariant Omikron - dodał.

Nowe obostrzenia na święta. Lista obostrzeń od 15 grudnia:

Obniżenie limitów z 50 proc. do 30 proc. w restauracjach, barach, kinach, teatrach, obiektach sportowych i sakralnych (Zwiększenie tego limitu może nastąpić tylko dla osób zaszczepionych, zweryfikowanych przez przedsiębiorcę);

Zakaz konsumpcji w kinach;

Zamknięcie dyskotek, klubów i obiektów udostępniających miejsca do tańczenia;

Ograniczenie limitu w transporcie zbiorowym do 75 proc.;

Obowiązkowe testy dla współdomowników osób chorujących na COVID-19 (bez względu na posiadany certyfikat covidowy);

Wszystkie osoby przylatujące spoza Strefy Schengen muszą wykonać test na COVID-19 (nie wcześniej niż 24 godziny przed przylotem; test PCR lub antygentowy).

Nowe obostrzenia na święta. Lista obostrzeń w kolejnych terminach:

Od 20.12 do 9.01 zdalna nauka w szkołach podstawowych i średnich;

31 grudnia i 1 stycznia ograniczenie liczebności w lokalach zamkniętych do 100 osób (z wyłączeniem zaszczepionych);

Od 1 marca możliwy obowiązek szczepień dla trzech grup zawodowych: medyków, nauczycieli i służb mundurowych.

Nowe obostrzenia na święta. Przedsiębiorcy będą mogli weryfikować szczepienia

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska był pytany na wtorkowej konferencji prasowej, w jakich sytuacjach i w jaki sposób przedsiębiorcy – np. właściciele restauracji – będą mogli weryfikować klientów, czy są zaszczepieni.

- Jeżeli właściciel będzie chciał przyjąć ponad limit, czy to do hotelu, czy do restauracji, będzie musiał sprawdzić, zweryfikować certyfikat szczepienia u takiej osoby – powiedział Kraska.

Dopytywany, czy będzie to w jakiś sposób umocowane w ustawie, odpowiedział: "tak, ustawa jest przygotowywana". - Będzie to ustawa poselska. Pracujemy w tej chwili nad tym, by wszystkie zapisy umożliwiały weryfikację.

Na pytanie, czy chodzi o projekt ustawy umożliwiający weryfikowanie szczepień pracowników przez pracodawcę, rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz, potwierdził, że chodzi ten projekt.

