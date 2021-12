Mamy 19 366 nowych przypadków koronawirusa - przekazało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Jak dodał resort, zmarły 504 osoby chore na COVID-19, w tym 332 mające schorzenia współistniejące. W szpitalach jest 23 604 zakażonych pacjentów, wśród których 2 036 korzysta z pomocy respiratorów.

Nowe przypadki koronawirusa pochodzą ze wszystkich województw: mazowieckiego (2790), śląskiego (2033), wielkopolskiego (1917), dolnośląskiego (1727), małopolskiego (1444), łódzkiego (1371), pomorskiego (1306), kujawsko-pomorskiego (1293), zachodniopomorskiego (1036), warmińsko-mazurskiego (901), lubelskiego (802), podkarpackiego (789), lubuskiego (552), opolskiego (484), świętokrzyskiego (446) i podlaskiego (307).

Ponadto 168 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

MZ dodało, że zmarło 504 chorych na COVID-19, z czego 332 miało schorzenia współistniejące. Liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii wzrosła więc do 3 704 040, z czego 86 205 osób zmarło.

Tydzień temu - 30 listopada - resort zdrowia informował o 19 074 wykrytych zakażeniach koronawirusem oraz 526 zgonach.

Niemal 650 tys. poddanych kwarantannie

Dla pacjentów z Covid-19 przygotowano w szpitalach 30 263 łóżka i 2736 respiratorów. Hospitalizowanych jest 23 604 chorych, w tym 2036 podłączonych do respiratorów.

W ciągu ostatniej doby wykonano 159 942 szczepienia przeciw Covid-19. To sprawiło, że suma iniekcji od grudnia 2020 r. wzrosła do 43 054 863. W pełni zaszczepionych jest 20 562 999 osób w Polsce.

"Wydarzenia": rząd planuje obostrzenia dla niezaszczepionych

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w poniedziałek, że przed Bożym Narodzeniem pojawią się nowe obostrzenia. Jak ustaliły "Wydarzenia", chodzi m.in. o wprowadzenie obowiązkowych szczepień przeciw Covid-19 dla służby zdrowia, pracowników DPS-ów i wojska.

Ponadto w tym tygodniu Sejm ma zająć się funduszem kompensacyjnym i - prawdopodobnie - ustawą pozwalającą weryfikować status szczepienia u pracowników, a także klientów np. kin, hoteli czy stadionów.



"Wydarzenia" dodały, że rządzący rozważają też kolejne zmniejszenie limitu dla osób niezaszczepionych.

W połowie grudnia szczepionki dla pięciolatków

Preparaty będą mogli przyjąć coraz młodsi Polacy. Ponieważ Komisja Europejska i Europejska Agencja Leków zatwierdziły szczepionkę Pfizera dla dzieci mających od 5 do 11 lat, pierwsze dawki przeznaczone dla najmłodszych dotrą do Polski. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zapowiedział, że stanie się to 13 grudnia.

- Planujemy od 16 grudnia te szczepienia wdrożyć - zapewnił Kraska w Telewizji Republika. Uściślił, że dzieci "otrzymują mniejszą dawkę niż dorośli, bo zdecydowanie lepiej odpowiadają na szczepienie, czyli wytwarzają zdecydowanie więcej przeciwciał".

