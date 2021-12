W środę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że w szkołach podstawowych i średnich od 20 grudnia do 9 stycznia wprowadzona zostanie nauka zdalna. Po tym terminie dzieci wrócą do nauki w trybie stacjonarnym.

Z kolei żłobki i przedszkola - jak przekazał rzecznik Ministerstwa Zdrowia - po 20 grudnia pozostaną otwarte.

"Sytuacja pandemiczna jest zróżnicowana w poszczególnych regionach"

- Tydzień temu wprowadziliśmy nowe obostrzenia, sytuacja się ustabilizowała, liczby zakażeń z tygodnia na tydzień są na bardzo zbliżonym poziomie – wskazał minister zdrowia Adam Niedzielski.

Podał, że średni poziom zakażeń to obecnie to ok. 23 tys.

- Ten poziom - codziennie 23 tys. nowych zakażeń, zainfekowanych osób - utrzymuje się już od półtora tygodnia. To sytuacja bardzo niepokojąca, tym bardziej, że w ostatnich tygodniach, czy dniach, są informacje o pojawieniu się nowego ryzyka w postaci mutacji omikron – zaznaczył minister.

Zwrócił uwagę, że sytuacja jest zróżnicowana w poszczególnych regionach.

- Mamy w zasadzie cztery województwa, w których spadek zakażeń jest zauważalny m.in. podlaskie i lubelskie. (…) Drugą grupą województw, które odnotowują spadek są województwa: mazowieckie i podkarpackie. (…) Mamy dwa kolejne województwa, w których mamy wyhamowanie wzrostu: łódzkie i zachodniopomorskie – podał.

W pozostałych województwach odnotowywane są – jak kontynuował – wzrosty.

- Bilans jest taki, że od ponad półtora tygodnia jest stabilna sytuacja i, niestety, nie widać wyraźnych sygnałów spadku liczby zakażeń – zaznaczył.

- Scenariusz, w którym mamy do czynienia z utrzymaniem tak wysokiej liczby zakażeń, jeszcze przy dodatkowym ryzyku w postaci pojawienia się mutacji omikron (…) wymaga podjęcia stanowczych działań – podkreślił minister

mad/PAP/Polsat News