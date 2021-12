Niemal w całości potwierdziły się wcześniejsze ustalenia "Wydarzeń".

- Elementem, o którym zdecydowaliśmy w ostatnim czasie są obowiązkowe szczepienia dla wybranych grup pracowniczych. Idąc śladem Niemiec, Austrii, będziemy chcieli od 1 marca wprowadzić obowiązek zaszczepienia dla trzech grup: pierwsza grupa to są medycy, druga grupa to są nauczyciele, trzecia grupa to są służby mundurowe – powiedział we wtorek na konferencji prasowej Niedzielski.

ZOBACZ: Nowe obostrzenia na święta. Wraca nauka zdalna

Wskazał, że "perspektywa marca jest tym okresem, w którym szczepienia powinny być wykonane, bo potem oczywiście, jak wejdziemy w okres od 1 marca, będzie to już szczepienie, które jest wymagane jako spełnienie warunków pracy"

Wideo: Rząd wprowadza obowiązek szczepień dla trzech grup zawodowych

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo... ZOBACZ WIĘCEJ: Nowe obostrzenia na święta. Wraca nauka zdalna

Wiceminister Waldemar Kraska podkreślił, że resort zdrowia zrobi wszystko, aby od 1 marca grupy zawodowe medyków, nauczycieli i służb mundurowych mogły pracować tylko wtedy, kiedy są zaszczepione.

Pracodawca będzie mógł oczekiwać od pracownika wyniku testu na COVID-19

Minister zdrowia odniósł się również do kwestii projektu ustawy, na mocy której pracodawca będzie mógł sprawdzić, czy pracownik jest zaszczepiony przeciw COVID-19.

- Cały czas pracujemy (nad projektem) razem z klubem parlamentarnym PiS. Jesteśmy już bliscy finiszu, zmodyfikowaliśmy trochę filozofię tego projektu, bo pracodawca będzie - zgodnie z tym nowym ujęciem - miał prawo oczekiwać okazania wyniku testu przez pracownika - po to właśnie, by budować bezpieczne środowisko pracy - zapewnił szef MZ.

ZOBACZ: Badania nad amantadyną. Resort zdrowia odpowiada Marcinowi Warchołowi

- Przypomnę, że we wcześniejszej wersji dyskutowaliśmy, by było to szczepienie, ale tutaj stawiamy jednak na testy - w ogóle w tym projekcie ustawy będą zagwarantowane za darmo obywatelom - dodał.

- Mam nadzieję, że w ciągu tygodnia wyklaruje się ten projekt, że zostanie skierowany na ścieżkę formalną - dodał Niedzielski.

Więcej na temat obostrzeń, m.in. o powrocie do nauki zdalnej przeczytasz tutaj.

WIDEO - "Interwencja". Dziura w ścianie. Sąsiedzi spierają się o wielkość mieszkania Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mad/ml/Polsat News